россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов
Киев • УНН
В результате ночной воздушной атаки на Полтавскую, Днепропетровскую и Харьковскую области железная дорога работает в сложных условиях. Ряд поездов меняет маршруты, некоторые рейсы временно отменены.
После ночной воздушной атаки на Полтавскую, Днепропетровскую и Харьковскую области железная дорога работает в сложных условиях. По данным компании, жертв среди работников нет, однако ряд поездов меняет маршруты. Об этом информирует УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры этой ночью есть изменения в движении поездов Полтавщины, Днепропетровщины и Харьковщины
Полтавщина
В эти сутки по измененным маршрутам будут курсировать:
№6722 Ромодан – Полтава-Киевская (вместо Ромодан – Полтава-Южная)
№6721 Полтава-Киевская – Ромодан (вместо Полтава-Южная – Ромодан)
Временно не будут курсировать:
№6361 Ромодан – Гребенка
№6522/6521 Гребенка - Нежин
№6572/6654 Полтава-Южная - Берестин - Орелька
№6655/6577 Орелька - Берестин - Полтава-Южная
Харьковщина
Временно не будут курсировать:
№6408 Изюм - Харьков-Левада
№6401 Харьков-Пасс. - Букино
№6701 Харьков-Пасс. – Змиев
№6702 Змиев – Харьков-Пасс.
№6951 Светловодск - Бурты
№6952 Бурты - Светловодск
Днепропетровщина
Временно не будут курсировать:
№6272 Синельниково-1 - Павлоград-1
№6277 Павлоград-1 - Синельниково-1
Россия снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго08.11.25, 01:20 • 3524 просмотра