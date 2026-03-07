Кількість загиблих у Харкові зросла до 11 людей - мер

У Харкові під завалами п’ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок нічного ракетного удару, знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, загальна кількість жертв сягнула 11. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

"Під час пошуково-рятувальної операції на місці нічного ракетного удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини", - йдеться у повідомленні.

Раніше влада міста й області повідомляли про 10 загиблих.

Нагадаємо

Окупанти завдали балістичного удару по житловій забудові Київського району Харкова. Зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок.

У Харкові 9 березня оголосять день жалоби за загиблими від російського удару - Терехов