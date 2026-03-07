Удар рф по харківській багатоповерхівці забрав життя вже 10 людей

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
10:22 • 5086 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 11991 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 34110 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 49734 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 57128 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 42968 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 74802 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29640 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26933 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 25356 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу7 березня, 02:29
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці7 березня, 05:01
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном7 березня, 05:24
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"07:12
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Дмитро Кулеба
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Ізраїль
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Золото

Удар рф по харківській багатоповерхівці забрав життя вже 10 людей

Київ • УНН

 • 36 перегляди

З-під завалів зруйнованого будинку в Харкові дістали тіла ще двох жертв. Загальна кількість загиблих становить 10 осіб, серед яких двоє дітей.

Удар рф по харківській багатоповерхівці забрав життя вже 10 людей

Ракетний удар рф по Харкову, де уражено багатоповерхівку, забрав життя вже 10 людей, повідомив у суботу мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

Терехов повідомив про дві нові жертви протягом останньої години.

"З-під завалів дістали тіло девʼятого загиблого", - написав спочатку Терехов.

А за пів години вказав: "Десяте тіло знайдено під завалами пʼятиповерхівки".

Доповнення

Уночі через російський ракетний удар зруйнована житлова п’ятиповерхівка у Київському районі Харкова. Серед загиблих 2 дітей.

У Харкові 15 поранених після ракетного удару рф, серед них діти07.03.26, 10:58

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків