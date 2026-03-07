Удар рф по харківській багатоповерхівці забрав життя вже 10 людей

Ракетний удар рф по Харкову, де уражено багатоповерхівку, забрав життя вже 10 людей, повідомив у суботу мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

Терехов повідомив про дві нові жертви протягом останньої години.

"З-під завалів дістали тіло девʼятого загиблого", - написав спочатку Терехов.

А за пів години вказав: "Десяте тіло знайдено під завалами пʼятиповерхівки".

Доповнення

Уночі через російський ракетний удар зруйнована житлова п’ятиповерхівка у Київському районі Харкова. Серед загиблих 2 дітей.

