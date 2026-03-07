Удар рф по харківській багатоповерхівці забрав життя вже 10 людей
Київ • УНН
З-під завалів зруйнованого будинку в Харкові дістали тіла ще двох жертв. Загальна кількість загиблих становить 10 осіб, серед яких двоє дітей.
Ракетний удар рф по Харкову, де уражено багатоповерхівку, забрав життя вже 10 людей, повідомив у суботу мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Деталі
Терехов повідомив про дві нові жертви протягом останньої години.
"З-під завалів дістали тіло девʼятого загиблого", - написав спочатку Терехов.
А за пів години вказав: "Десяте тіло знайдено під завалами пʼятиповерхівки".
Доповнення
Уночі через російський ракетний удар зруйнована житлова п’ятиповерхівка у Київському районі Харкова. Серед загиблих 2 дітей.
У Харкові 15 поранених після ракетного удару рф, серед них діти07.03.26, 10:58 • 1924 перегляди