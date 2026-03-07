Удар рф по харьковской многоэтажке унес жизни уже 10 человек

Ракетный удар рф по Харькову, где поражен многоэтажный дом, унес жизни уже 10 человек, сообщил в субботу мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Терехов сообщил о двух новых жертвах в течение последнего часа.

"Из-под завалов достали тело девятого погибшего", - написал сначала Терехов.

А через полчаса указал: "Десятое тело найдено под завалами пятиэтажки".

Дополнение

Ночью из-за российского ракетного удара разрушена жилая пятиэтажка в Киевском районе Харькова. Среди погибших 2 детей.

