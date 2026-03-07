Удар рф по харьковской многоэтажке унес жизни уже 10 человек
Киев • УНН
Из-под завалов разрушенного дома в Харькове извлекли тела еще двух жертв. Общее число погибших составляет 10 человек, среди которых двое детей.
Ракетный удар рф по Харькову, где поражен многоэтажный дом, унес жизни уже 10 человек, сообщил в субботу мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
Терехов сообщил о двух новых жертвах в течение последнего часа.
"Из-под завалов достали тело девятого погибшего", - написал сначала Терехов.
А через полчаса указал: "Десятое тело найдено под завалами пятиэтажки".
Дополнение
Ночью из-за российского ракетного удара разрушена жилая пятиэтажка в Киевском районе Харькова. Среди погибших 2 детей.
