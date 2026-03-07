$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
10:22 • 5484 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 12471 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 34290 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 49911 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 57299 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43028 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 74968 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29652 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26947 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25364 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
публикации
Эксклюзивы
Удар рф по харьковской многоэтажке унес жизни уже 10 человек

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Из-под завалов разрушенного дома в Харькове извлекли тела еще двух жертв. Общее число погибших составляет 10 человек, среди которых двое детей.

Удар рф по харьковской многоэтажке унес жизни уже 10 человек

Ракетный удар рф по Харькову, где поражен многоэтажный дом, унес жизни уже 10 человек, сообщил в субботу мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Терехов сообщил о двух новых жертвах в течение последнего часа.

"Из-под завалов достали тело девятого погибшего", - написал сначала Терехов.

А через полчаса указал: "Десятое тело найдено под завалами пятиэтажки".

Дополнение

Ночью из-за российского ракетного удара разрушена жилая пятиэтажка в Киевском районе Харькова. Среди погибших 2 детей.

В Харькове 15 раненых после ракетного удара рф, среди них дети07.03.26, 10:58

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков