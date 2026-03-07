В Харькове 15 раненых после ракетного удара рф, среди них дети
Киев • УНН
В результате атаки погибли семь человек, включая двух детей. Еще 15 человек получили ранения, повреждены 19 многоэтажек и местная школа.
В Харькове число погибших в результате российского ракетного удара возросло до семи человек, среди них двое детей. Еще 15 человек пострадали. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
"Медики оказывают помощь раненым в результате российского ракетного удара по Харькову. Всего пострадали 15 человек", – сообщил Синегубов.
По его словам, в больницы доставили четырех раненых, среди которых 11-летний мальчик. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Также пострадал 6-летний мальчик из этой же семьи – у него диагностированы ушибы, состояние ребенка удовлетворительное.
По состоянию на сейчас спасатели обнаружили тела семи погибших, среди них двое детей – 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. По предварительным данным, под завалами могли находиться 14 человек. Подразделения ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы.
В Киевском районе Харькова в результате ракетного обстрела повреждено 19 многоэтажных домов. В квартирах выбито 835 окон и поврежден 214 балконов. Также серьезно повреждена школа и разрушен ряд торговых павильонов.
Напомним
Оккупанты нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом.
