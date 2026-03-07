В Харькове 15 раненых после ракетного удара рф, среди них дети

$43.810.0050.900.00
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
7 марта, 01:30 • 26137 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
6 марта, 23:10 • 28963 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 45207 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 52599 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 41191 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 70008 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29135 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26509 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25047 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Канада и США возобновили прямые торговые переговоры после длительной паузы
Израиль начал новую масштабную волну авиаударов по Тегерану, горит столичный аэропорт
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью
Мир между Украиной и РФ остается возможным, несмотря на вероятную передачу россиянами разведданных для Ирана о позициях США – Белый дом
Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет
В Харькове 15 раненых после ракетного удара рф, среди них дети

Киев • УНН

В результате атаки погибли семь человек, включая двух детей. Еще 15 человек получили ранения, повреждены 19 многоэтажек и местная школа.

В Харькове 15 раненых после ракетного удара рф, среди них дети

В Харькове число погибших в результате российского ракетного удара возросло до семи человек, среди них двое детей. Еще 15 человек пострадали. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"Медики оказывают помощь раненым в результате российского ракетного удара по Харькову. Всего пострадали 15 человек", – сообщил Синегубов.

По его словам, в больницы доставили четырех раненых, среди которых 11-летний мальчик. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Также пострадал 6-летний мальчик из этой же семьи – у него диагностированы ушибы, состояние ребенка удовлетворительное.

По состоянию на сейчас спасатели обнаружили тела семи погибших, среди них двое детей – 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. По предварительным данным, под завалами могли находиться 14 человек. Подразделения ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы.

В Киевском районе Харькова в результате ракетного обстрела повреждено 19 многоэтажных домов. В квартирах выбито 835 окон и поврежден 214 балконов. Также серьезно повреждена школа и разрушен ряд торговых павильонов.

Напомним

Оккупанты нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом.

Уже 7 погибших из-за удара рф по многоэтажке в Харькове, среди них - двое детей
07.03.26, 08:32

Андрей Тимощенков

Война в Украине
Недвижимость
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьков