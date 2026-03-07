У Харкові 15 поранених після ракетного удару рф, серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок атаки загинуло семеро людей, включаючи двох дітей. Ще 15 осіб отримали поранення, пошкоджено 19 багатоповерхівок та місцеву школу.
У Харкові кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару зросла до семи осіб, серед них двоє дітей. Ще 15 людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
"Медики надають допомогу пораненим внаслідок російського ракетного удару по Харкову. Всього постраждали 15 людей", – повідомив Синєгубов.
За його словами, до лікарень доставили чотирьох поранених, серед яких 11-річний хлопчик. Дитина отримала важкі травми і перебуває у вкрай тяжкому стані в реанімації.
Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини – у нього діагностовано забої, стан дитини задовільний.
Станом на зараз рятувальники виявили тіла семи загиблих, серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. За попередніми даними, під завалами могли перебувати 14 людей. Підрозділи ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи.
У Київському районі Харкова внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 19 багатоповерхових будинків. У квартирах вибито 835 вікон та пошкоджено 214 балконів. Також серйозно пошкоджено школу і зруйновано низку торговельних павільйонів.
Нагадаємо
Окупанти завдали балістичного удару по житловій забудові Київського району Харкова. Зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок.
Уже 7 загиблих через удар рф по багатоповерхівці у Харкові, серед них - двоє дітей07.03.26, 08:32 • 2206 переглядiв