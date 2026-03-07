Число погибших в Харькове возросло до 11 человек - мэр
Киев • УНН
Под завалами разрушенной пятиэтажки в Харькове спасатели нашли фрагменты тела еще одной жертвы. Общее число погибших возросло до 11 человек.
В Харькове под завалами пятиэтажки, разрушенной в результате ночного ракетного удара, найдены фрагменты тела еще одного человека, общее количество жертв достигло 11. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
Подробности
"Во время поисково-спасательной операции на месте ночного ракетного удара найдены фрагменты тела еще одного человека", - говорится в сообщении.
Ранее власти города и области сообщали о 10 погибших.
Напомним
Оккупанты нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом.
В Харькове 9 марта объявят днем траура по погибшим от российского удара - Терехов07.03.26, 15:19 • 2228 просмотров