Держава посилює "малу ППО": у ЗСУ створили нове командування протидії дронам
Київ • УНН
В Україні створили командування безпілотних систем ППО, передавши сотні екіпажів під контроль Повітряних Сил і паралельно посилюючи авіаційний складник та партнерські постачання на тлі модернізації ворожих БпЛА.
Країна нарощує спроможності протидії ворожим дронам, зокрема ударним БпЛА типу "Шахед" і "Герань", які росіяни щодня застосовують для атак по цивільному населенню та об’єктах критичної інфраструктури. Про це йдеться в повідомленні щодо роботи над посиленням "малої ППО", опублікованому в офіційному Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Миколи Сирського, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Головнокомандувач уже заслухав доповіді про ефективність знищення "Шахедів" різними типами дронів-перехоплювачів. Окремо він підкреслив, що у січні високі результати демонструють засоби українського виробництва.
Важливо, що в січні високі результати демонструють засоби саме українського виробництва. Фіксуємо позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів
Він додав, що наразі триває підготовка додаткових екіпажів. Зокрема, вже сотні екіпажів БпАК передали під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил, і вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення. Паралельно посилюють антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах.
Сирський також зазначає, що так звана "мала ППО" зараз — один із найдинамічніших та найтехнологічніших напрямів сучасної війни, який потребує швидких управлінських рішень. Саме тому у ЗСУ створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони.
До командного складу Повітряних Сил відрядили офіцерів із бойовим досвідом.
Водночас Микола Сирський підкреслює, що темпи розвитку "малої ППО" залежать не лише від підготовки та самовідданості військовослужбовців. Визначальними названо темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.
Окремо він зазначив що противник постійно вдосконалює засоби ураження, зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, а також використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення.
Нагадаємо
Наприкінці січня у Міноборони назвали ключові потреби для стримування російської агресії та необхідні фінанси. Заступник Міністра оборони Сергій Боєв представив план захисту на 2026 рік, акцентуючи на ППО та дронах.