"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 7714 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 2978 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 10253 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 25446 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 43241 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 35915 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 35843 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33065 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20895 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Держава посилює "малу ППО": у ЗСУ створили нове командування протидії дронам

Київ • УНН

 • 76 перегляди

В Україні створили командування безпілотних систем ППО, передавши сотні екіпажів під контроль Повітряних Сил і паралельно посилюючи авіаційний складник та партнерські постачання на тлі модернізації ворожих БпЛА.

Держава посилює "малу ППО": у ЗСУ створили нове командування протидії дронам

Країна  нарощує спроможності протидії ворожим дронам, зокрема ударним БпЛА типу "Шахед" і "Герань", які росіяни щодня застосовують для атак по цивільному населенню та об’єктах критичної інфраструктури. Про це йдеться в повідомленні щодо роботи над посиленням "малої ППО", опублікованому в офіційному Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Миколи Сирського, передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що Головнокомандувач уже заслухав доповіді про ефективність знищення "Шахедів" різними типами дронів-перехоплювачів. Окремо він підкреслив, що у січні високі результати демонструють засоби українського виробництва. 

Важливо, що в січні високі результати демонструють засоби саме українського виробництва. Фіксуємо позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів

- написав Сирський.

Він додав, що наразі триває підготовка додаткових екіпажів. Зокрема, вже сотні екіпажів БпАК передали під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил, і вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення. Паралельно посилюють антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах.

Сирський також зазначає, що так звана "мала ППО" зараз — один із найдинамічніших та найтехнологічніших напрямів сучасної війни, який потребує швидких управлінських рішень. Саме тому у ЗСУ створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. 

До командного складу Повітряних Сил відрядили офіцерів із бойовим досвідом.

Водночас Микола Сирський підкреслює, що темпи розвитку "малої ППО" залежать не лише від підготовки та самовідданості військовослужбовців. Визначальними названо темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.

Окремо він зазначив що противник постійно вдосконалює засоби ураження, зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, а також використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення.

Нагадаємо

Наприкінці січня у Міноборони назвали ключові потреби для стримування російської агресії та необхідні фінанси. Заступник Міністра оборони Сергій Боєв представив план захисту на 2026 рік, акцентуючи на ППО та дронах.

Олександра Василенко

