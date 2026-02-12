Сирський розкрив плани на ППО з перерозподілом функцій і нарощенням дронів-перехоплювачів

$43.030.06
51.210.04
ukenru
08:19 • 2768 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 17934 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 31654 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 25005 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 24533 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 23198 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 34296 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19789 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22089 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 41302 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр11 лютого, 23:33 • 7078 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 17373 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 13356 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 10412 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича08:30 • 4454 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 34296 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 29730 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 31398 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 41303 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 53483 перегляди
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харківська область
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 134 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 15639 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 17988 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 19125 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 20886 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Х-59

Сирський розкрив плани на ППО з перерозподілом функцій і нарощенням дронів-перехоплювачів

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про заходи для підвищення ефективності безпілотної складової ППО. Планується перерозподіл функцій, нарощування чисельності дронів-перехоплювачів та взаємодія з партнерами щодо ракет.

Сирський розкрив плани на ППО з перерозподілом функцій і нарощенням дронів-перехоплювачів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про підвищення ефективності безпілотної складової ППО, перелічивши заплановані кроки, пише УНН.

Підвищуємо ефективність безпілотної складової ППО

- вказав Сирський у Facebook.

З його слів, наразі "триває комплекс організаційних заходів":

  • "планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів";
    • "нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів";
      • "відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації".

        Водночас Сирський наголосив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак противника, захищаючи країну від щоденної загрози з повітря. "У таких умовах стійкість системи залежить від багатьох чинників. Зокрема - ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, відмови від застарілих бюрократичних практик", - зазначив Головком.

        Протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаємось збільшити завдяки інноваціям

        - вказав Сирський.

        Він зазначив, що щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари.

        "В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу", - повідомив він.

        Держава посилює "малу ППО": у ЗСУ створили нове командування протидії дронам04.02.26, 14:00 • 3367 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Війна в УкраїніТехнології
        Техніка
        Повітряна тривога
        Соціальна мережа
        Війна в Україні
        Збройні сили України
        Олександр Сирський