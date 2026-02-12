Сирський розкрив плани на ППО з перерозподілом функцій і нарощенням дронів-перехоплювачів
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про заходи для підвищення ефективності безпілотної складової ППО. Планується перерозподіл функцій, нарощування чисельності дронів-перехоплювачів та взаємодія з партнерами щодо ракет.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про підвищення ефективності безпілотної складової ППО, перелічивши заплановані кроки, пише УНН.
Підвищуємо ефективність безпілотної складової ППО
З його слів, наразі "триває комплекс організаційних заходів":
- "планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів";
- "нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів";
- "відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації".
Водночас Сирський наголосив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак противника, захищаючи країну від щоденної загрози з повітря. "У таких умовах стійкість системи залежить від багатьох чинників. Зокрема - ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, відмови від застарілих бюрократичних практик", - зазначив Головком.
Протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаємось збільшити завдяки інноваціям
Він зазначив, що щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари.
"В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу", - повідомив він.
