Сили оборони активно ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про активні штурмові дії Сил оборони на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя. Оперативна обстановка залишається складною, але ЗСУ зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Олксандрівському напрямку, а також в районі Гуляйполя на Запоріжжі. Сили оборони проводять контрнаступальні та штурмові дії. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.
Відвідав низку командних пунктів бригад і полків, які беруть участь в активних бойових діях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя. Провів робочі зустрічі з командувачем ДШВ, командирами десантно-штурмових і штурмових частин
За словами Сирського, оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.
Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху.
Водночас, Сили оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці.
Наші підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби
Головком заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб наших підрозділів.
Віддав відповідні розпорядження. Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території – вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів
Сирський також нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військовослужбовців на посади необхідно обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті.
