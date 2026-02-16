Сили оборони активно ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя - Сирський

$43.100.11
Ексклюзив
16:45 • 854 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 5106 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
13:44 • 15351 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
12:57 • 16743 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 35891 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 23597 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28107 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 34460 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37055 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 76349 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 25689 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 23548 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 12575 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 17879 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 10236 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 10264 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 15353 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 35894 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 76351 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 126062 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Марко Рубіо
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Франція
Івано-Франківська область
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 12605 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 25407 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 29169 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 37042 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 35177 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
MIM-104 Patriot

Сили оборони активно ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя - Сирський

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про активні штурмові дії Сил оборони на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя. Оперативна обстановка залишається складною, але ЗСУ зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат.

Сили оборони активно ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Олксандрівському напрямку, а також в районі Гуляйполя на Запоріжжі. Сили оборони проводять контрнаступальні та штурмові дії. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

Відвідав низку командних пунктів бригад і полків, які беруть участь в активних бойових діях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя. Провів робочі зустрічі з командувачем ДШВ, командирами десантно-штурмових і штурмових частин

- йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.

Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху. 

Сирський розкрив ефективність української ППО та плани її підвищення12.02.26, 22:08 • 6496 переглядiв

Водночас, Сили оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці.

Наші підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби

- додає Сирський.

Головком заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб наших підрозділів. 

Віддав відповідні розпорядження. Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території – вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів

-  наголошує він.

Сирський також нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військовослужбовців на посади необхідно обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті. 

Сирський провів нараду з командирами ДШВ щодо логістики, відновлення техніки та медичної евакуації11.02.26, 19:35 • 3858 переглядiв

Ольга Розгон

