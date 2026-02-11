Сирський провів нараду з командирами ДШВ щодо логістики, відновлення техніки та медичної евакуації

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про робочу зустріч з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ та штурмових полків щодо оперативної обстановки в Запорізькій і Дніпропетровській областях, яку провів на одному з командних пунктів "на гарячому напрямку", пише УНН.

Відверто обговорили проблемні питання, які впливають на ефективність виконання завдань. Йдеться насамперед про логістику, ремонт техніки, евакуацію поранених тощо. Віддав необхідні розпорядження для забезпечення потреб наших воїнів