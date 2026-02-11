Сирський провів нараду з командирами ДШВ щодо логістики, відновлення техніки та медичної евакуації

$43.090.06
16:28 • 2420 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 7292 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 15143 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 14141 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
11 лютого, 09:46 • 18081 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
11 лютого, 09:00 • 29529 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23756 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38105 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 38589 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 34063 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Популярнi новини
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 17040 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 13364 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 17298 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 8076 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 13630 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 42202 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 1386 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 3604 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 8334 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 13521 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 30977 перегляди
Сирський провів нараду з командирами ДШВ щодо логістики, відновлення техніки та медичної евакуації

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з командирами ДШВ оперативну обстановку на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Нарада стосувалася логістики, ремонту техніки та евакуації поранених.

Сирський провів нараду з командирами ДШВ щодо логістики, відновлення техніки та медичної евакуації

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про робочу зустріч з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ та штурмових полків щодо оперативної обстановки в Запорізькій і Дніпропетровській областях, яку провів на одному з командних пунктів "на гарячому напрямку", пише УНН.

Відверто обговорили проблемні питання, які впливають на ефективність виконання завдань. Йдеться насамперед про логістику, ремонт техніки, евакуацію поранених тощо. Віддав необхідні розпорядження для забезпечення потреб наших воїнів

- йдеться у повідомленні.

За його словами, російські окупанти продовжують "діяти агресивно, намагаючись нав’язати нам свою ініціативу", однак українські підрозділи "зберігають стійкість і контроль над ключовими рубежами".

"Проаналізували реальний стан справ на передньому краї та динаміку бойових дій. Особливу увагу приділили взаємодії між підрозділами, питанням управління в умовах високої інтенсивності боїв… Наша мета – утримувати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат, не допускати його просування вперед. Обрана нами тактика дає результат", - додав Сирський.

Сили оборони у січні завдали 48 ударів DeepStrike по нафтогазовій галузі рф - Сирський 09.02.26, 19:15 • 3974 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Збройні сили України
Олександр Сирський