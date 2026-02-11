Сирський провів нараду з командирами ДШВ щодо логістики, відновлення техніки та медичної евакуації
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з командирами ДШВ оперативну обстановку на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Нарада стосувалася логістики, ремонту техніки та евакуації поранених.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про робочу зустріч з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ та штурмових полків щодо оперативної обстановки в Запорізькій і Дніпропетровській областях, яку провів на одному з командних пунктів "на гарячому напрямку", пише УНН.
Відверто обговорили проблемні питання, які впливають на ефективність виконання завдань. Йдеться насамперед про логістику, ремонт техніки, евакуацію поранених тощо. Віддав необхідні розпорядження для забезпечення потреб наших воїнів
За його словами, російські окупанти продовжують "діяти агресивно, намагаючись нав’язати нам свою ініціативу", однак українські підрозділи "зберігають стійкість і контроль над ключовими рубежами".
"Проаналізували реальний стан справ на передньому краї та динаміку бойових дій. Особливу увагу приділили взаємодії між підрозділами, питанням управління в умовах високої інтенсивності боїв… Наша мета – утримувати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат, не допускати його просування вперед. Обрана нами тактика дає результат", - додав Сирський.
