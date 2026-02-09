$43.050.09
ukenru
Ексклюзив
16:18 • 3720 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 7138 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 19861 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 35491 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 38670 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 55016 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53062 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42419 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40715 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27161 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Сили оборони у січні завдали 48 ударів DeepStrike по нафтогазовій галузі рф - Сирський

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Сили оборони України у січні завдали 48 ударів DeepStrike по нафтогазовій галузі РФ, що зменшило загальну переробку нафти на 19%. За місяць знищено 21,7 тис. повітряних цілей та 21,6 тис. БпЛА, а втрати російської армії склали 31,7 тис. осіб.

Сили оборони у січні завдали 48 ударів DeepStrike по нафтогазовій галузі рф - Сирський

Сили ППО у січні знищили 21,7 тис. повітряних цілей у січні, також завдяки DeepStrike завдано 48 ударів по нафтогазовій галузі рф. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Facebook, пише УНН.

У війні проти України російська армія використовує своїх "перевірених" союзників - мороз і морок. Проте ворог не зможе нас зламати

- йдеться у повідомленні.

За його словами, ЗСУ стабілізували обстановку на фронті, успішно зупиняли наступальні дії противника та ефективно знищували його особовий склад і техніку. Загальні втрати російської армії у перший місяць року склали 31,7 тисяч осіб, що на 9 тисяч перевищує обсяги поповнення ворога за цей період.

Під час аналізу бойових та оперативних завдань Сирський відзначив виконання заходів з відбиття повітряних ударів, комплектування та забезпечення підрозділів, проведення інженерно-фортифікаційних робіт та підтримання стану правопорядку у ЗСУ.

Deep strike

У січні засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі рф. Внаслідок чого зменшена загальна переробка нафти в рф на 19%, або 53,4 млн тонн на рік.

Повітряні Сили

Ударні БпЛА Сил оборони України здійснили більше 300 тисяч спеціальних завдань. В результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилось застосування ворогом керованих авіабомб на 5%.

Робота ППО

Попри наявний дефіцит засобів ураження у січні силами ППО було знищено 21,7 тис. повітряних цілей та 21,6 тис. БпЛА різних типів противника.

Попри чотири роки повномасштабної війни проти переважаючого ворога, українське військо тримає стрій і продовжує скорочувати чисельність угруповання російського агресора. Щиро вдячний нашим воїнам за стійкість, професіоналізм та самовіддачу

- підкреслив Сирський.

У січні загальні втрати противника становили понад 31,7 тис. осіб - Сирський05.02.26, 22:50 • 4582 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
