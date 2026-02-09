Сили оборони у січні завдали 48 ударів DeepStrike по нафтогазовій галузі рф - Сирський

Сили ППО у січні знищили 21,7 тис. повітряних цілей у січні, також завдяки DeepStrike завдано 48 ударів по нафтогазовій галузі рф. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Facebook, пише УНН.

У війні проти України російська армія використовує своїх "перевірених" союзників - мороз і морок. Проте ворог не зможе нас зламати - йдеться у повідомленні.

За його словами, ЗСУ стабілізували обстановку на фронті, успішно зупиняли наступальні дії противника та ефективно знищували його особовий склад і техніку. Загальні втрати російської армії у перший місяць року склали 31,7 тисяч осіб, що на 9 тисяч перевищує обсяги поповнення ворога за цей період.

Під час аналізу бойових та оперативних завдань Сирський відзначив виконання заходів з відбиття повітряних ударів, комплектування та забезпечення підрозділів, проведення інженерно-фортифікаційних робіт та підтримання стану правопорядку у ЗСУ.

Deep strike

У січні засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі рф. Внаслідок чого зменшена загальна переробка нафти в рф на 19%, або 53,4 млн тонн на рік.

Повітряні Сили

Ударні БпЛА Сил оборони України здійснили більше 300 тисяч спеціальних завдань. В результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилось застосування ворогом керованих авіабомб на 5%.

Робота ППО

Попри наявний дефіцит засобів ураження у січні силами ППО було знищено 21,7 тис. повітряних цілей та 21,6 тис. БпЛА різних типів противника.

Попри чотири роки повномасштабної війни проти переважаючого ворога, українське військо тримає стрій і продовжує скорочувати чисельність угруповання російського агресора. Щиро вдячний нашим воїнам за стійкість, професіоналізм та самовіддачу - підкреслив Сирський.

