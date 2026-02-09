Силы обороны в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по нефтегазовой отрасли РФ - Сырский
Киев • УНН
Силы обороны Украины в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по нефтегазовой отрасли РФ, что уменьшило общую переработку нефти на 19%. За месяц уничтожено 21,7 тыс. воздушных целей и 21,6 тыс. БпЛА, а потери российской армии составили 31,7 тыс. человек.
Силы ПВО в январе уничтожили 21,7 тыс. воздушных целей, также благодаря DeepStrike нанесено 48 ударов по нефтегазовой отрасли РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook, пишет УНН.
В войне против Украины российская армия использует своих "проверенных" союзников - мороз и мрак. Однако враг не сможет нас сломить
По его словам, ВСУ стабилизировали обстановку на фронте, успешно останавливали наступательные действия противника и эффективно уничтожали его личный состав и технику. Общие потери российской армии в первый месяц года составили 31,7 тысяч человек, что на 9 тысяч превышает объемы пополнения врага за этот период.
Во время анализа боевых и оперативных задач Сырский отметил выполнение мероприятий по отражению воздушных ударов, комплектованию и обеспечению подразделений, проведению инженерно-фортификационных работ и поддержанию состояния правопорядка в ВСУ.
Deep strike
В январе средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ. В результате чего уменьшена общая переработка нефти в РФ на 19%, или 53,4 млн тонн в год.
Воздушные Силы
Ударные БпЛА Сил обороны Украины осуществили более 300 тысяч специальных задач. В результате нанесенных ударов по аэродромам противника уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%.
Работа ПВО
Несмотря на имеющийся дефицит средств поражения, в январе силами ПВО было уничтожено 21,7 тыс. воздушных целей и 21,6 тыс. БпЛА различных типов противника.
Несмотря на четыре года полномасштабной войны против превосходящего врага, украинское войско держит строй и продолжает сокращать численность группировки российского агрессора. Искренне благодарен нашим воинам за стойкость, профессионализм и самоотдачу
