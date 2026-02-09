$43.050.09
Эксклюзив
16:18 • 3576 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 6914 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 19740 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 35356 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 38584 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 54959 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 53026 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42406 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40700 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27152 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Силы обороны в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по нефтегазовой отрасли РФ - Сырский

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Силы обороны Украины в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по нефтегазовой отрасли РФ, что уменьшило общую переработку нефти на 19%. За месяц уничтожено 21,7 тыс. воздушных целей и 21,6 тыс. БпЛА, а потери российской армии составили 31,7 тыс. человек.

Силы обороны в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по нефтегазовой отрасли РФ - Сырский

Силы ПВО в январе уничтожили 21,7 тыс. воздушных целей, также благодаря DeepStrike нанесено 48 ударов по нефтегазовой отрасли РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook, пишет УНН.

В войне против Украины российская армия использует своих "проверенных" союзников - мороз и мрак. Однако враг не сможет нас сломить

- говорится в сообщении.

По его словам, ВСУ стабилизировали обстановку на фронте, успешно останавливали наступательные действия противника и эффективно уничтожали его личный состав и технику. Общие потери российской армии в первый месяц года составили 31,7 тысяч человек, что на 9 тысяч превышает объемы пополнения врага за этот период.

Во время анализа боевых и оперативных задач Сырский отметил выполнение мероприятий по отражению воздушных ударов, комплектованию и обеспечению подразделений, проведению инженерно-фортификационных работ и поддержанию состояния правопорядка в ВСУ.

Deep strike

В январе средствами DeepStrike было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ. В результате чего уменьшена общая переработка нефти в РФ на 19%, или 53,4 млн тонн в год.

Воздушные Силы

Ударные БпЛА Сил обороны Украины осуществили более 300 тысяч специальных задач. В результате нанесенных ударов по аэродромам противника уменьшилось применение врагом управляемых авиабомб на 5%.

Работа ПВО

Несмотря на имеющийся дефицит средств поражения, в январе силами ПВО было уничтожено 21,7 тыс. воздушных целей и 21,6 тыс. БпЛА различных типов противника.

Несмотря на четыре года полномасштабной войны против превосходящего врага, украинское войско держит строй и продолжает сокращать численность группировки российского агрессора. Искренне благодарен нашим воинам за стойкость, профессионализм и самоотдачу

- подчеркнул Сырский.

В январе общие потери противника составили более 31,7 тыс. человек - Сырский05.02.26, 22:50 • 4582 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
