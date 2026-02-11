Сырский провел совещание с командирами ДШВ по логистике, восстановлению техники и медицинской эвакуации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о рабочей встрече с командирами подразделений Десантно-штурмовых войск и штурмовых полков по оперативной обстановке в Запорожской и Днепропетровской областях, которую провел на одном из командных пунктов "на горячем направлении", пишет УНН.

Откровенно обсудили проблемные вопросы, влияющие на эффективность выполнения задач. Речь идет прежде всего о логистике, ремонте техники, эвакуации раненых и т.д. Отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей наших воинов - говорится в сообщении.

По его словам, российские оккупанты продолжают "действовать агрессивно, пытаясь навязать нам свою инициативу", однако украинские подразделения "сохраняют стойкость и контроль над ключевыми рубежами".

"Проанализировали реальное положение дел на переднем крае и динамику боевых действий. Особое внимание уделили взаимодействию между подразделениями, вопросам управления в условиях высокой интенсивности боев… Наша цель – удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", - добавил Сырский.

