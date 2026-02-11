$43.090.06
16:28 • 2828 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 8096 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 15693 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 14474 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 18375 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 29830 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23850 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38178 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 38677 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 34141 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 29828 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 42405 просмотра
Сырский провел совещание с командирами ДШВ по логистике, восстановлению техники и медицинской эвакуации

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с командирами ДШВ оперативную обстановку на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Совещание касалось логистики, ремонта техники и эвакуации раненых.

Сырский провел совещание с командирами ДШВ по логистике, восстановлению техники и медицинской эвакуации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о рабочей встрече с командирами подразделений Десантно-штурмовых войск и штурмовых полков по оперативной обстановке в Запорожской и Днепропетровской областях, которую провел на одном из командных пунктов "на горячем направлении", пишет УНН.

Откровенно обсудили проблемные вопросы, влияющие на эффективность выполнения задач. Речь идет прежде всего о логистике, ремонте техники, эвакуации раненых и т.д. Отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей наших воинов

- говорится в сообщении.

По его словам, российские оккупанты продолжают "действовать агрессивно, пытаясь навязать нам свою инициативу", однако украинские подразделения "сохраняют стойкость и контроль над ключевыми рубежами".

"Проанализировали реальное положение дел на переднем крае и динамику боевых действий. Особое внимание уделили взаимодействию между подразделениями, вопросам управления в условиях высокой интенсивности боев… Наша цель – удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", - добавил Сырский.

Силы обороны в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по нефтегазовой отрасли РФ - Сырский09.02.26, 19:15 • 3974 просмотра

Ольга Розгон

