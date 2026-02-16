Силы обороны активно ведут штурмовые действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об активных штурмовых действиях Сил обороны на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. Оперативная обстановка остается сложной, но ВСУ срывают намерения врага и наносят ему значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Александровском направлении, а также в районе Гуляйполя на Запорожье. Силы обороны проводят контрнаступательные и штурмовые действия. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.
Посетил ряд командных пунктов бригад и полков, участвующих в активных боевых действиях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. Провел рабочие встречи с командующим ДШВ, командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей
По словам Сырского, оперативная обстановка на этом направлении остается сложной.
Противник не оставляет намерений прорвать наши боевые порядки, проводит постоянные атаки, в том числе с применением ОВТ, однако без существенного успеха.
Сырский раскрыл эффективность украинской ПВО и планы по ее повышению12.02.26, 22:08 • 6496 просмотров
В то же время, Силы обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике.
Наши подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы
Главком заслушал доклады командиров по выполнению поставленных задач, изменению оперативной обстановки, предложениям дальнейших действий и обеспечению первоочередных потребностей наших подразделений.
Отдал соответствующие распоряжения. Отметил первоочередной приоритет: освобождать территории – крайне важно, однако, прежде всего, должны беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений
Сырский также напомнил командирам, что при расстановке и назначении военнослужащих на должности необходимо обязательно учитывать их профессиональный опыт, квалификацию и специальные навыки, полученные в гражданской жизни.
Сырский провел совещание с командирами ДШВ по логистике, восстановлению техники и медицинской эвакуации11.02.26, 19:35 • 3858 просмотров