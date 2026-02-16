Силы обороны активно ведут штурмовые действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя - Сырский

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Эксклюзив
16:45 • 1440 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 5960 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 15998 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 17245 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 36613 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 23707 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28209 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34493 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37094 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 76610 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.1м/с
78%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo16 февраля, 07:18 • 25787 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo16 февраля, 08:28 • 23669 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 12723 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 18173 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 10408 просмотра
публикации
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 10766 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 16000 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 36614 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 76611 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 126304 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Марко Рубио
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Франция
Ивано-Франковская область
Реклама
УНН Lite
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 178 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 12971 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 25505 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 29249 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 37131 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

Силы обороны активно ведут штурмовые действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя - Сырский

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об активных штурмовых действиях Сил обороны на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. Оперативная обстановка остается сложной, но ВСУ срывают намерения врага и наносят ему значительные потери.

Силы обороны активно ведут штурмовые действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Александровском направлении, а также в районе Гуляйполя на Запорожье. Силы обороны проводят контрнаступательные и штурмовые действия. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Посетил ряд командных пунктов бригад и полков, участвующих в активных боевых действиях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. Провел рабочие встречи с командующим ДШВ, командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей

- говорится в сообщении.

По словам Сырского, оперативная обстановка на этом направлении остается сложной.

Противник не оставляет намерений прорвать наши боевые порядки, проводит постоянные атаки, в том числе с применением ОВТ, однако без существенного успеха. 

Сырский раскрыл эффективность украинской ПВО и планы по ее повышению12.02.26, 22:08 • 6496 просмотров

В то же время, Силы обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

Наши подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы

- добавляет Сырский.

Главком заслушал доклады командиров по выполнению поставленных задач, изменению оперативной обстановки, предложениям дальнейших действий и обеспечению первоочередных потребностей наших подразделений. 

Отдал соответствующие распоряжения. Отметил первоочередной приоритет: освобождать территории – крайне важно, однако, прежде всего, должны беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений

-  подчеркивает он.

Сырский также напомнил командирам, что при расстановке и назначении военнослужащих на должности необходимо обязательно учитывать их профессиональный опыт, квалификацию и специальные навыки, полученные в гражданской жизни. 

Сырский провел совещание с командирами ДШВ по логистике, восстановлению техники и медицинской эвакуации11.02.26, 19:35 • 3858 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Александр Сырский