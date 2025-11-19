Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі

У Румунії вночі піднімали два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon та два румунські F-16 на тлі масованої атаки рф на Україну, ПС Румунії виявили безпілотник у національному повітряному просторі, повідомили у Міністерстві національної оборони країни 19 листопада, пише УНН.

Два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon, дислоковані на 57-й авіабазі імені Міхаїла Когелнічану для виконання завдань посиленого патрулювання повітряного простору, у ніч з 18 на 19 листопада о 00:25 (за місцевим часом) піднялися в повітря для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною після російських авіаударів у районі річкового кордону з Румунією