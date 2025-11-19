$42.090.03
До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер
Ексклюзив
08:21 • 12078 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 19200 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 22025 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 13839 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:06 • 26024 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 19173 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29648 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 50313 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 39286 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Румунські та німецькі винищувачі піднімалися в повітря через виявлення безпілотника у повітряному просторі Румунії на тлі масованої атаки рф на Україну. Дрон зник з радарів після проникнення на 8 км у національний повітряний простір.

Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі

У Румунії вночі піднімали два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon та два румунські F-16 на тлі масованої атаки рф на Україну, ПС Румунії виявили безпілотник у національному повітряному просторі, повідомили у Міністерстві національної оборони країни 19 листопада, пише УНН.

Два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon, дислоковані на 57-й авіабазі імені Міхаїла Когелнічану для виконання завдань посиленого патрулювання повітряного простору, у ніч з 18 на 19 листопада о 00:25 (за місцевим часом) піднялися в повітря для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною після російських авіаударів у районі річкового кордону з Румунією

- повідомили у румунському міністерстві.

Як вказано, "о 00:20 (за місцевим часом) населенню північної частини жудеця Тулча було відправлено сповіщення Ro-Alert. Сигнал безпілотника, що проник приблизно на 8 км у національний повітряний простір - від Вилкова у напрямку Периправи та Кілії-Веке, - був зафіксований на кілька хвилин, а потім зник з радарів".

"Дрон періодично з'являвся на радарах приблизно 12 хвилин, починаючи від Колібашів (Республіка Молдова) до Фолтешті, а потім у районі Оанчі (Румунія). Повідомлення Ro-Alert було відправлено в північній частині жудеця Галац о 00:59 (за місцевим часом)", - ідеться у повідомленні.

Ще два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря з 71-ї авіабази в Кимпія-Турзій

- зазначили у МО Румунії.

Літаки Eurofighter, як вказано, приземлилися на авіабазі імені Міхаїла Когелнічану о 01:50 за місцевим часом, а F-16 румунських ВПС повернулися на авіабазу Кимпія-Турзій близько 02:30 за місцевим часом.

Про зіткнення будь-якого літального апарату з землею не повідомлялося. Групи спеціалістів готові розпочати пошуки в цьому районі

- зазначили у МО Румунії.

Нагадаємо

У середу, 19 листопада у Польщі також піднімали в повітря союзні винищувачі та літак раннього радіолокаційного виявлення через ракетні удари росії по західних областях України.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Повітряна тривога
Війна в Україні
Державний кордон України
Eurofighter Typhoon
Румунія
Україна
Молдова
F-16 Fighting Falcon
Польща