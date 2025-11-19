Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Київ • УНН
Румунські та німецькі винищувачі піднімалися в повітря через виявлення безпілотника у повітряному просторі Румунії на тлі масованої атаки рф на Україну. Дрон зник з радарів після проникнення на 8 км у національний повітряний простір.
У Румунії вночі піднімали два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon та два румунські F-16 на тлі масованої атаки рф на Україну, ПС Румунії виявили безпілотник у національному повітряному просторі, повідомили у Міністерстві національної оборони країни 19 листопада, пише УНН.
Два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon, дислоковані на 57-й авіабазі імені Міхаїла Когелнічану для виконання завдань посиленого патрулювання повітряного простору, у ніч з 18 на 19 листопада о 00:25 (за місцевим часом) піднялися в повітря для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною після російських авіаударів у районі річкового кордону з Румунією
Як вказано, "о 00:20 (за місцевим часом) населенню північної частини жудеця Тулча було відправлено сповіщення Ro-Alert. Сигнал безпілотника, що проник приблизно на 8 км у національний повітряний простір - від Вилкова у напрямку Периправи та Кілії-Веке, - був зафіксований на кілька хвилин, а потім зник з радарів".
"Дрон періодично з'являвся на радарах приблизно 12 хвилин, починаючи від Колібашів (Республіка Молдова) до Фолтешті, а потім у районі Оанчі (Румунія). Повідомлення Ro-Alert було відправлено в північній частині жудеця Галац о 00:59 (за місцевим часом)", - ідеться у повідомленні.
Ще два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря з 71-ї авіабази в Кимпія-Турзій
Літаки Eurofighter, як вказано, приземлилися на авіабазі імені Міхаїла Когелнічану о 01:50 за місцевим часом, а F-16 румунських ВПС повернулися на авіабазу Кимпія-Турзій близько 02:30 за місцевим часом.
Про зіткнення будь-якого літального апарату з землею не повідомлялося. Групи спеціалістів готові розпочати пошуки в цьому районі
Нагадаємо
У середу, 19 листопада у Польщі також піднімали в повітря союзні винищувачі та літак раннього радіолокаційного виявлення через ракетні удари росії по західних областях України.