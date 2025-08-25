У Литві оцінили загрозу гібридних атак під час навчань "Захід" у білорусі
Київ • УНН
Литовська розвідка вважає низькою ймовірність гібридних атак під час навчань "Захід-2025", але не виключає окремих провокацій.
Литовська військова розвідка вважає, що ймовірність гібридних атак проти країни під час російсько-білоруських навчань "Захід-2025" є низькою, однак окремі провокації цілком можливі. Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяви начальника Другого департаменту оперативних служб Литви Міндаугаса Мажонаса, пише УНН.
Деталі
Мажонас заявив, що за даними литовської розвідки, у навчаннях братимуть участь близько 30 тисяч військових із білорусі та росії. Водночас безпосередньо на території білорусі буде задіяно лише 8 тисяч осіб, серед яких близько 2 тисяч – військові рф.
На цей момент ймовірність гібридних атак дуже низька. Але провокацій уникнути не завжди вдається. Це можуть бути інциденти із порушенням повітряного простору або поодинокі кіберінциденти
Він підкреслив, що ризик використати навчання як прикриття для агресії проти сусідніх країн, або ж для втягування білорусі у масштабне вторгнення в Україну, виглядає мінімальним.
Навчання "Захід-2025" пройдуть 12-16 вересня. Сценарій передбачає відпрацювання оборонного бою, протиповітряної оборони, відбиття умовних порушників та застосування тактичної авіації.
Нагадаємо
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може зростати ризик для України, і що наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі.
МЗС України застерегло мінськ від необдуманих провокацій. Це пов'язано із запланованими військовими навчаннями на території білорусі.
Проте, зважаючи на можливі загрози біля кордонів, Німеччина перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі.