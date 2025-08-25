У Литві оцінили загрозу гібридних атак під час навчань "Захід" у білорусі

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
13:29 • 10261 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 8614 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 24 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 11467 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 86872 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 89773 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 45670 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 54102 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 60727 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 48741 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 41127 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.5м/с
31%
748мм
Популярнi новини
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 39296 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 41265 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 18152 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 45339 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті08:15 • 53755 перегляди
Публікації
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 10261 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 86872 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 89773 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 89808 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 122392 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Кароль Навроцький
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Польща
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 32379 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 69927 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 53371 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 52465 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 54049 перегляди
Актуальне
Гривня
Chevrolet Aveo
Долар США
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат

У Литві оцінили загрозу гібридних атак під час навчань "Захід" у білорусі

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Литовська розвідка вважає низькою ймовірність гібридних атак під час навчань "Захід-2025", але не виключає окремих провокацій.

У Литві оцінили загрозу гібридних атак під час навчань "Захід" у білорусі

Литовська військова розвідка вважає, що ймовірність гібридних атак проти країни під час російсько-білоруських навчань "Захід-2025" є низькою, однак окремі провокації цілком можливі. Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяви начальника Другого департаменту оперативних служб Литви Міндаугаса Мажонаса, пише УНН.

Деталі

Мажонас заявив, що за даними литовської розвідки, у навчаннях братимуть участь близько 30 тисяч військових із білорусі та росії. Водночас безпосередньо на території білорусі буде задіяно лише 8 тисяч осіб, серед яких близько 2 тисяч – військові рф.

На цей момент ймовірність гібридних атак дуже низька. Але провокацій уникнути не завжди вдається. Це можуть бути інциденти із порушенням повітряного простору або поодинокі кіберінциденти

– зазначив Мажонас.

Він підкреслив, що ризик використати навчання як прикриття для агресії проти сусідніх країн, або ж для втягування білорусі у масштабне вторгнення в Україну, виглядає мінімальним.

Навчання "Захід-2025" пройдуть 12-16 вересня. Сценарій передбачає відпрацювання оборонного бою, протиповітряної оборони, відбиття умовних порушників та застосування тактичної авіації.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може зростати ризик для України, і що наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі. 

МЗС України застерегло мінськ від необдуманих провокацій. Це пов'язано із запланованими військовими навчаннями на території білорусі.

Проте, зважаючи на можливі загрози біля кордонів, Німеччина перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі.

Степан Гафтко

Новини Світу
Білорусь
Eurofighter Typhoon
Державна прикордонна служба України
Литва
Німеччина
Україна
Польща