В Литве оценили угрозу гибридных атак во время учений "Запад" в беларуси

Литовская военная разведка считает, что вероятность гибридных атак против страны во время российско-белорусских учений "Запад-2025" низка, однако отдельные провокации вполне возможны. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявления начальника Второго департамента оперативных служб Литвы Миндаугаса Мажонаса, пишет УНН.

Детали

Мажонас заявил, что по данным литовской разведки, в учениях примут участие около 30 тысяч военных из беларуси и россии. В то же время непосредственно на территории беларуси будет задействовано лишь 8 тысяч человек, среди которых около 2 тысяч – военные рф.

На данный момент вероятность гибридных атак очень низка. Но провокаций избежать не всегда удается. Это могут быть инциденты с нарушением воздушного пространства или единичные киберинциденты – отметил Мажонас.

Он подчеркнул, что риск использовать учения как прикрытие для агрессии против соседних стран, или же для втягивания беларуси в масштабное вторжение в Украину, выглядит минимальным.

Учения "Запад-2025" пройдут 12-16 сентября. Сценарий предусматривает отработку оборонительного боя, противовоздушной обороны, отражение условных нарушителей и применение тактической авиации.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в период активной фазы совместных учений россии с беларусью, которые запланированы на сентябрь на территории рб, может возрастать риск для Украины, и что сейчас не фиксируется создание ударной группировки в беларуси.

МИД Украины предостерег минск от необдуманных провокаций. Это связано с запланированными военными учениями на территории беларуси.

Однако, учитывая возможные угрозы у границ, Германия перебазировала пять истребителей Eurofighter и 150 военных в Польшу.