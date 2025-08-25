В Литве оценили угрозу гибридных атак во время учений "Запад" в беларуси

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 10835 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 9578 просмотра
Выезд за границу мужчин до 24 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 11908 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 87728 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 90563 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 45914 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 54284 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 60802 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 48774 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 41144 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.5м/с
31%
748мм
Популярные новости
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 39733 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 41724 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 18589 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 45804 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте08:15 • 54406 просмотра
публикации
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 10811 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 87696 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 90529 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 90181 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 122759 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Кароль Навроцкий
Кит Келлог
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Польша
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 32589 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 70128 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 53552 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 52632 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 54209 просмотра
Актуальное
Гривна
Chevrolet Aveo
Доллар США
Боеприпасы
Беспилотный летательный аппарат

В Литве оценили угрозу гибридных атак во время учений "Запад" в беларуси

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Литовская разведка считает низкой вероятность гибридных атак во время учений "Запад-2025", но не исключает отдельных провокаций.

В Литве оценили угрозу гибридных атак во время учений "Запад" в беларуси

Литовская военная разведка считает, что вероятность гибридных атак против страны во время российско-белорусских учений "Запад-2025" низка, однако отдельные провокации вполне возможны. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявления начальника Второго департамента оперативных служб Литвы Миндаугаса Мажонаса, пишет УНН.

Детали

Мажонас заявил, что по данным литовской разведки, в учениях примут участие около 30 тысяч военных из беларуси и россии. В то же время непосредственно на территории беларуси будет задействовано лишь 8 тысяч человек, среди которых около 2 тысяч – военные рф.

На данный момент вероятность гибридных атак очень низка. Но провокаций избежать не всегда удается. Это могут быть инциденты с нарушением воздушного пространства или единичные киберинциденты

– отметил Мажонас.

Он подчеркнул, что риск использовать учения как прикрытие для агрессии против соседних стран, или же для втягивания беларуси в масштабное вторжение в Украину, выглядит минимальным.

Учения "Запад-2025" пройдут 12-16 сентября. Сценарий предусматривает отработку оборонительного боя, противовоздушной обороны, отражение условных нарушителей и применение тактической авиации.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в период активной фазы совместных учений россии с беларусью, которые запланированы на сентябрь на территории рб, может возрастать риск для Украины, и что сейчас не фиксируется создание ударной группировки в беларуси.

МИД Украины предостерег минск от необдуманных провокаций. Это связано с запланированными военными учениями на территории беларуси.

Однако, учитывая возможные угрозы у границ, Германия перебазировала пять истребителей Eurofighter и 150 военных в Польшу.

Степан Гафтко

Новости Мира
Беларусь
Еврофайтер Тайфун
Государственная пограничная служба Украины
Литва
Германия
Украина
Польша