Туреччина наблизилася до закупівлі винищувачів Eurofighter після угоди з Британією

Туреччина у середу досягла угод із союзниками по НАТО Великою Британією та Німеччиною, які відкривають шлях до придбання десятків винищувачів Eurofighter Typhoon, якими Анкара прагне посилити оборону в дедалі більш нестабільному регіоні, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Велика Британія підписала попередню угоду, яка дозволяє Анкарі експлуатувати винищувачі, тоді як Німеччина схвалила поставку 40 з них Туреччині, яка покладалася як на іноземні закупівлі, так і на власні проекти оборонної промисловості, включаючи вітчизняні винищувачі, для посилення стримування.

Німеччина схвалила продаж Туреччині винищувачів Eurofighter

Окрім Eurofighter, Анкара також веде переговори з Вашингтоном щодо закупівлі 40 F-16.

Атаки Ізраїлю на країни регіону, включаючи 12-денний конфлікт із сусідом Туреччини Іраном та нещодавні удари по іншому сусіду Сирії, стурбували Анкару, що спонукало до прагнення до швидкого озброєння, щоб протидіяти будь-яким потенційним загрозам, пише видання.

З 2023 року Туреччина веде переговори щодо закупівлі 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, які будуються консорціумом Німеччини, Великої Британії, Італії та Іспанії, представленим Airbus, BAE Systems та Leonardo.

Виступаючи на церемонії підписання з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі в Стамбулі, міністр оборони Яшар Гюлер заявив, що угода наблизила Туреччину "на один крок до повноцінної угоди" щодо літаків, додавши, що вона також посилить повітряні можливості НАТО та Туреччини.

"Ми вітаємо цей позитивний крок до вступу нашої країни до клубу Eurofighter Typhoon і хочемо підтвердити наше спільне прагнення завершити необхідні домовленості якомога швидше", - сказав він.

Гюлер також повідомив журналістам, що запланована закупівля розрахована на 40 літаків, але розглядаються й інші варіанти.