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Турция приблизилась к закупке истребителей Eurofighter после соглашения с Британией

Киев • УНН

 • 1918 просмотра

Турция достигла соглашений с Великобританией и Германией о приобретении десятков истребителей Eurofighter Typhoon. Это усилит оборону Анкары в нестабильном регионе, где она также ведет переговоры о закупке F-16.

Турция приблизилась к закупке истребителей Eurofighter после соглашения с Британией

Турция в среду достигла соглашений с союзниками по НАТО Великобританией и Германией, которые открывают путь к приобретению десятков истребителей Eurofighter Typhoon, которыми Анкара стремится усилить оборону во все более нестабильном регионе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Великобритания подписала предварительное соглашение, которое позволяет Анкаре эксплуатировать истребители, тогда как Германия одобрила поставку 40 из них Турции, которая полагалась как на иностранные закупки, так и на собственные проекты оборонной промышленности, включая отечественные истребители, для усиления сдерживания.

Германия одобрила продажу Турции истребителей Eurofighter23.07.25, 11:01 • 4766 просмотров

Помимо Eurofighter, Анкара также ведет переговоры с Вашингтоном о закупке 40 F-16.

Атаки Израиля на страны региона, включая 12-дневный конфликт с соседом Турции Ираном и недавние удары по другому соседу Сирии, обеспокоили Анкару, что побудило к стремлению к быстрому вооружению, чтобы противодействовать любым потенциальным угрозам, пишет издание.

С 2023 года Турция ведет переговоры о закупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, которые строятся консорциумом Германии, Великобритании, Италии и Испании, представленным Airbus, BAE Systems и Leonardo.

Выступая на церемонии подписания с министром обороны Великобритании Джоном Хили в Стамбуле, министр обороны Яшар Гюлер заявил, что соглашение приблизило Турцию "на один шаг к полноценному соглашению" по самолетам, добавив, что оно также усилит воздушные возможности НАТО и Турции.

"Мы приветствуем этот позитивный шаг к вступлению нашей страны в клуб Eurofighter Typhoon и хотим подтвердить наше совместное стремление завершить необходимые договоренности как можно скорее", - сказал он.

Гюлер также сообщил журналистам, что запланированная закупка рассчитана на 40 самолетов, но рассматриваются и другие варианты.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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