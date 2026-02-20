Венесуела ухвалила закон про амністію, який може звільнити сотні політичних в'язнів

$43.270.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 26706 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 52746 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 30596 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 50403 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 30881 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 43427 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29846 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27141 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26434 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19552 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон19 лютого, 22:31 • 18281 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 23:04 • 11751 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist20 лютого, 00:15 • 18073 перегляди
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви20 лютого, 01:28 • 12465 перегляди
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС02:03 • 10723 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 30633 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 50447 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 43455 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 41340 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 52624 перегляди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Марк Цукерберг
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Державний кордон України
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 3250 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 3710 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 14817 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 25876 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 30135 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Financial Times

Венесуела ухвалила закон про амністію, який може звільнити сотні політичних в'язнів

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Національні збори Венесуели одноголосно схвалили закон про амністію, який може звільнити сотні політичних в'язнів. Однак закон не поширюється на тих, хто звинувачений у сприянні військовим діям проти країни.

Венесуела ухвалила закон про амністію, який може звільнити сотні політичних в'язнів

Національні збори Венесуели у четвер одноголосно схвалили довгоочікуваний закон про амністію, який може звільнити сотні політичних в'язнів, ув'язнених за те, що вони були критиками уряду, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Але закон не поширюється на тих, хто був притягнутий до відповідальності або засуджений за сприяння військовим діям проти країни, серед яких можуть бути лідери опозиції, такі як лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо, яку правляча партія звинуватила у закликах до міжнародного втручання, подібного до того, яке усунуло колишнього президента Ніколаса Мадуро.

Законопроєкт підписала тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес, яка наполягала на ухваленні закону під тиском Вашингтона, після того, як прийшла до влади після захоплення Мадуро під час військового рейду США 3 січня, пише видання.

"Потрібно знати, як просити прощення, і потрібно також знати, як отримати прощення", – сказала Родрігес у президентському палаці Мірафлорес у столиці Каракасі після підписання законопроєкту.

Під час одного з перших звільнень після ухвалення законопроєкту союзник Мачадо та колишній віцепрезидент Національної асамблеї Хуан Пабло Гуаніпа оголосив про своє звільнення з-під варти після приблизно дев'яти місяців ув'язнення та домашнього арешту.

"Після 10 місяців переховування та майже дев'яти місяців несправедливого ув'язнення я підтверджую, що тепер я повністю вільний", – написав Гуаніпа в соціальних мережах, опублікувавши фотографію, на якій він тримає прапор країни.

Він закликав звільнити всіх інших політичних в'язнів та дозволити вигнанцям повернутися, критикуючи закон не як амністію, а як "недосконалий документ", який виключає деяких венесуельців, які залишаються за ґратами.

"Я дякую всім венесуельцям за боротьбу за моє звільнення та звільнення всіх політичних в'язнів", – написав він.

Закон має застосовуватися ретроактивно до 1999 року, включаючи переворот проти попереднього лідера Уго Чавеса, нафтовий страйк 2002 року та заворушення 2024 року проти спірного переобрання Мадуро, даючи надію сім'ям, що близькі нарешті повернуться додому.

Однак деякі побоюються, що уряд може використовувати закон для помилування своїх в'язнів та вибіркового позбавлення волі справжніх в'язнів совісті.

Стаття 9 законопроєкту перелічує осіб, виключених з амністії, як "осіб, яких переслідують або які можуть бути засуджені за сприяння, підбурювання, вимагання, спонукання, сприяння, фінансування або участь у збройних діях або застосуванні сили проти народу, суверенітету та територіальної цілісності" Венесуели "іноземними державами, корпораціями або фізичними особами".

Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо16.01.26, 00:04 • 33869 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Соціальна мережа
Сутички
Венесуела
Вашингтон