Венесуела ухвалила закон про амністію, який може звільнити сотні політичних в'язнів

Національні збори Венесуели у четвер одноголосно схвалили довгоочікуваний закон про амністію, який може звільнити сотні політичних в'язнів, ув'язнених за те, що вони були критиками уряду, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Але закон не поширюється на тих, хто був притягнутий до відповідальності або засуджений за сприяння військовим діям проти країни, серед яких можуть бути лідери опозиції, такі як лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо, яку правляча партія звинуватила у закликах до міжнародного втручання, подібного до того, яке усунуло колишнього президента Ніколаса Мадуро.

Законопроєкт підписала тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес, яка наполягала на ухваленні закону під тиском Вашингтона, після того, як прийшла до влади після захоплення Мадуро під час військового рейду США 3 січня, пише видання.

"Потрібно знати, як просити прощення, і потрібно також знати, як отримати прощення", – сказала Родрігес у президентському палаці Мірафлорес у столиці Каракасі після підписання законопроєкту.

Під час одного з перших звільнень після ухвалення законопроєкту союзник Мачадо та колишній віцепрезидент Національної асамблеї Хуан Пабло Гуаніпа оголосив про своє звільнення з-під варти після приблизно дев'яти місяців ув'язнення та домашнього арешту.

"Після 10 місяців переховування та майже дев'яти місяців несправедливого ув'язнення я підтверджую, що тепер я повністю вільний", – написав Гуаніпа в соціальних мережах, опублікувавши фотографію, на якій він тримає прапор країни.

Він закликав звільнити всіх інших політичних в'язнів та дозволити вигнанцям повернутися, критикуючи закон не як амністію, а як "недосконалий документ", який виключає деяких венесуельців, які залишаються за ґратами.

"Я дякую всім венесуельцям за боротьбу за моє звільнення та звільнення всіх політичних в'язнів", – написав він.

Закон має застосовуватися ретроактивно до 1999 року, включаючи переворот проти попереднього лідера Уго Чавеса, нафтовий страйк 2002 року та заворушення 2024 року проти спірного переобрання Мадуро, даючи надію сім'ям, що близькі нарешті повернуться додому.

Однак деякі побоюються, що уряд може використовувати закон для помилування своїх в'язнів та вибіркового позбавлення волі справжніх в'язнів совісті.

Стаття 9 законопроєкту перелічує осіб, виключених з амністії, як "осіб, яких переслідують або які можуть бути засуджені за сприяння, підбурювання, вимагання, спонукання, сприяння, фінансування або участь у збройних діях або застосуванні сили проти народу, суверенітету та територіальної цілісності" Венесуели "іноземними державами, корпораціями або фізичними особами".

