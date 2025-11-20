"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны
Киев • УНН
Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины, назвал план Дональда Трампа по миру между россией и Украиной информационно-психологической спецоперацией.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на план президента США Дональда Трампа по миру между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Кислицы в соцсети "Х".
Детали
Украинский дипломат заявил, что появление плана и его содержание наводят его на мысли об ИПСО (информационно-психологическая спецоперация – ред).
На ум приходят по меньшей мере два феномена – Госплан – фабрика нереалистичных планов и ИПСО – спланированная манипуляция информацией для влияния на мнения и эмоции людей, которая отличается от обычных фейков своей продуманностью и четкими целями
Контекст
Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между россией и Украиной. До этого издание Axios сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с россией новый план прекращения войны в Украине.
Данный план предусматривает фактический российский контроль над всей Донецкой и Луганской областями. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и россия не сможет размещать там свои войска.
Также план предусматривает возвращение россиянами части земель в Херсонской и Запорожской областях после переговоров.
Впоследствии издание Axios сообщило, что встреча советника Трампа Стива Уиткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.
Напомним
Обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис считает план Трампа по Украине нереалистичным и неприемлемым для Киева. Он отметил, что этот план не заслуживает доверия, так как шансы на его воплощение в жизнь крайне малы.