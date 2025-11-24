США и Украина "продолжили с переговорами" по мирному плану - Reuters

В понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили с переговорами" в Швейцарии с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях в предложении США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий кремля, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ни одна из сторон, как пишет Politico, не предоставила подробностей о том, как изменилась структура в результате воскресных переговоров в Женеве. Украина и США, как пишет издание, договорились продолжить интенсивную работу над предложениями в ближайшие дни, в тесном контакте со своими европейскими партнерами по мере продвижения процесса.

Как отмечает Politico, "работа продолжается на техническом уровне, и США ожидают нескольких ответов и предложений от Киева в течение следующих 24 часов". О чем после переговоров в воскресенье заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Вашингтон, отмечает издание, "все еще хочет как можно скорее завершить мирный план, но менее решительно настроен относительно дедлайна на День благодарения (27 ноября)".

Как отмечает Reuters, Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры все еще продолжаются.

"Мы все продолжаем работать с партнерами, особенно с Соединенными Штатами, чтобы искать компромиссы, которые укрепят, а не ослабят нас", – сказал Зеленский по видеосвязи с отдельного саммита союзников Украины в Швеции.

Зеленский сказал, что россия должна заплатить за войну в Украине, и что решение об использовании замороженных российских активов имеет решающее значение. "Сейчас мы переживаем критический момент, и мы работаем с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и многими другими, чтобы определить шаги, которые могут положить конец войне россии против нас, против Украины и обеспечить реальную безопасность", - сказал Президент.

Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"