США и Украина "продолжили с переговорами" по мирному плану - Reuters

$42.270.11
48.700.19
ukenru
11:25 • 3432 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 8080 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 7234 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 7110 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 6542 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
07:12 • 31005 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 06:19 • 22413 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
24 ноября, 06:00 • 23278 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28481 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 32638 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
65%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 16717 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824 ноября, 05:08 • 30095 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката07:49 • 16430 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 12539 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали08:21 • 10427 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 31005 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 57605 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 135114 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 97485 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 101753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Марк Рютте
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 12610 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката07:49 • 16501 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 38080 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 48652 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 50394 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Financial Times
Дипломатка

США и Украина "продолжили с переговорами" по мирному плану - Reuters

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

США и Украина продолжили с переговорами в Швейцарии по мирному плану, договорившись об изменениях в предложении США. Работа продолжается на техническом уровне, и Вашингтон ожидает предложений от Киева в ближайшие дни.

США и Украина "продолжили с переговорами" по мирному плану - Reuters

В понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили с переговорами" в Швейцарии с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях в предложении США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий кремля, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ни одна из сторон, как пишет Politico, не предоставила подробностей о том, как изменилась структура в результате воскресных переговоров в Женеве. Украина и США, как пишет издание, договорились продолжить интенсивную работу над предложениями в ближайшие дни, в тесном контакте со своими европейскими партнерами по мере продвижения процесса.

Как отмечает Politico, "работа продолжается на техническом уровне, и США ожидают нескольких ответов и предложений от Киева в течение следующих 24 часов". О чем после переговоров в воскресенье заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Вашингтон, отмечает издание, "все еще хочет как можно скорее завершить мирный план, но менее решительно настроен относительно дедлайна на День благодарения (27 ноября)".

Как отмечает Reuters, Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры все еще продолжаются.

"Мы все продолжаем работать с партнерами, особенно с Соединенными Штатами, чтобы искать компромиссы, которые укрепят, а не ослабят нас", – сказал Зеленский по видеосвязи с отдельного саммита союзников Украины в Швеции.

Зеленский сказал, что россия должна заплатить за войну в Украине, и что решение об использовании замороженных российских активов имеет решающее значение. "Сейчас мы переживаем критический момент, и мы работаем с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и многими другими, чтобы определить шаги, которые могут положить конец войне россии против нас, против Украины и обеспечить реальную безопасность", - сказал Президент.

Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"24.11.25, 12:50 • 8084 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Марко Рубио
Женева
Reuters
Швейцария
Швеция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина