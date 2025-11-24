Мирный план сократили по ключевым пунктам, территориальные вопросы, вероятно, оставят для встречи президентов Украины и США - Bloomberg

На переговорах в воскресенье участникам удалось сократить перечень ключевых пунктов первоначального мирного плана США между Украиной и рф. В Офисе Президента заявляют при этом, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня - пишет издание со ссылкой на человека, осведомленного с этим вопросом.

"Другие пункты пока были исключены и будут рассмотрены в отдельных документах для дальнейших переговоров", - сообщил источник.

Однако, как отмечает издание, несмотря на то, что высокопоставленные чиновники приветствовали прогресс в достижении более благоприятных условий для Киева предложения, поддержанного Трампом, "Украина и ее европейские союзники дали понять, что ключевые проблемы на мирных переговорах при посредничестве США остаются".

Любые обсуждения территориальных вопросов, которые являются основой потенциального урегулирования, вероятно, будут рассмотрены на встрече президентов Украины и США - заявил в понедельник в интервью Bloomberg Игорь Брусило, заместитель руководителя Офиса Президента Владимира Зеленского.

Членство страны в НАТО не исключалось из переговоров - и "является одним из положений, которое может быть гарантией безопасности для Украины", сказал он.

Любое соглашение, как отмечает издание, потребует одобрения Зеленским, Трампом и главой кремля владимиром путиным.

Это еще не конец. Главное - в деталях - сказал Брусило в понедельник.

Украина должна увидеть, "что другая сторона принимает все позиции, которые наша делегация им представила", сказал он и добавил: "Мы не можем просто выбирать или вырывать некоторые положения и говорить, что это нас устраивает, а это - нет".

Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сказал Брусило. Предложенный Трампом срок 27 ноября для обеспечения поддержки Украиной плана не является окончательным и может быть перенесен на следующую неделю, заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве.

Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них останутся нераскрытыми, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовят основу для встречи, чтобы окончательно согласовать эту идею - сказал Брусило.

Что касается членства в НАТО, "для Украины этот вопрос не снят с повестки дня полностью".

По словам людей, осведомленных с этим вопросом, европейские чиновники выразили оптимизм по поводу того, что в последней версии проекта больше не упоминается план по направлению около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов на усилия США по восстановлению страны. Предложение предусматривало, что США будут получать 50% прибыли, а неизрасходованные замороженные активы будут направлены в американо-российский инвестиционный фонд, отмечает издание.

Они также выразили оптимизм по поводу того, что администрация Трампа начала взаимодействовать с Европой после того, как первоначальный план застал союзников Киева врасплох.

Дополнение

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях в предложении США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.