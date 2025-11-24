$42.270.11
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 5482 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 13685 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 15793 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 12756 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12116 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10555 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 8978 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10178 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11173 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
публикации
Мирный план сократили по ключевым пунктам, территориальные вопросы, вероятно, оставят для встречи президентов Украины и США - Bloomberg

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 734 просмотра

На переговорах в воскресенье сокращен перечень ключевых пунктов мирного плана США. Обсуждение территориальных вопросов, вероятно, состоятся на встрече президентов Украины и США.

Мирный план сократили по ключевым пунктам, территориальные вопросы, вероятно, оставят для встречи президентов Украины и США - Bloomberg

На переговорах в воскресенье участникам удалось сократить перечень ключевых пунктов первоначального мирного плана США между Украиной и рф. В Офисе Президента заявляют при этом, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня

- пишет издание со ссылкой на человека, осведомленного с этим вопросом.

"Другие пункты пока были исключены и будут рассмотрены в отдельных документах для дальнейших переговоров", - сообщил источник.

Однако, как отмечает издание, несмотря на то, что высокопоставленные чиновники приветствовали прогресс в достижении более благоприятных условий для Киева предложения, поддержанного Трампом, "Украина и ее европейские союзники дали понять, что ключевые проблемы на мирных переговорах при посредничестве США остаются".

Любые обсуждения территориальных вопросов, которые являются основой потенциального урегулирования, вероятно, будут рассмотрены на встрече президентов Украины и США

- заявил в понедельник в интервью Bloomberg Игорь Брусило, заместитель руководителя Офиса Президента Владимира Зеленского.

Членство страны в НАТО не исключалось из переговоров - и "является одним из положений, которое может быть гарантией безопасности для Украины", сказал он.

Любое соглашение, как отмечает издание, потребует одобрения Зеленским, Трампом и главой кремля владимиром путиным.

Это еще не конец. Главное - в деталях

- сказал Брусило в понедельник.

Украина должна увидеть, "что другая сторона принимает все позиции, которые наша делегация им представила", сказал он и добавил: "Мы не можем просто выбирать или вырывать некоторые положения и говорить, что это нас устраивает, а это - нет".

Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сказал Брусило. Предложенный Трампом срок 27 ноября для обеспечения поддержки Украиной плана не является окончательным и может быть перенесен на следующую неделю, заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве.

Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них останутся нераскрытыми, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовят основу для встречи, чтобы окончательно согласовать эту идею

- сказал Брусило.

Что касается членства в НАТО, "для Украины этот вопрос не снят с повестки дня полностью".

По словам людей, осведомленных с этим вопросом, европейские чиновники выразили оптимизм по поводу того, что в последней версии проекта больше не упоминается план по направлению около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов на усилия США по восстановлению страны. Предложение предусматривало, что США будут получать 50% прибыли, а неизрасходованные замороженные активы будут направлены в американо-российский инвестиционный фонд, отмечает издание.

Они также выразили оптимизм по поводу того, что администрация Трампа начала взаимодействовать с Европой после того, как первоначальный план застал союзников Киева врасплох.

Дополнение

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях в предложении США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Юлия Шрамко

