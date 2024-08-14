Самая масштабная атака Украины: появились спутниковые фото с последствиями удара по аэродрому "Борисоглебск" в рф

На спутниковых снимках действующего военного аэродрома рф воронежской области четко видно несколько уничтоженных в результате ночной атаки ВСУ ангаров. Об этом заявили в "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, которые есть в распоряжении "Схем", видно, что дроны поразили северо-западную часть аэропорта "Борисоглебск". В частности, разрушены несколько ангаров.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов. Всего на аэродроме "Борисоглебск" базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35 ВВС РФ.

Напомним

В ночь с 13 на 14 августа дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

Речь идет об аэродроме в Воронеже, а также "Курск", "Саваслейка" и упомянутый "Борисоглебск". По словам источника УНН в СБУ "это была специально спланированная операция", чтобы противник не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.