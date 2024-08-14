Самая масштабная атака Украины: появились спутниковые фото с последствиями удара по аэродрому "Борисоглебск" в рф
Киев • УНН
На военном аэродроме 'Борисоглебск' в Воронежской области РФ обнаружены разрушенные ангары после ночной атаки украинских дронов. Это часть масштабной операции ВСУ против четырех российских военных аэродромов.
На спутниковых снимках действующего военного аэродрома рф воронежской области четко видно несколько уничтоженных в результате ночной атаки ВСУ ангаров. Об этом заявили в "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, которые есть в распоряжении "Схем", видно, что дроны поразили северо-западную часть аэропорта "Борисоглебск". В частности, разрушены несколько ангаров.
По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов. Всего на аэродроме "Борисоглебск" базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35 ВВС РФ.
Напомним
В ночь с 13 на 14 августа дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
Речь идет об аэродроме в Воронеже, а также "Курск", "Саваслейка" и упомянутый "Борисоглебск". По словам источника УНН в СБУ "это была специально спланированная операция", чтобы противник не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.