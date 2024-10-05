Официально: украинские военные сбили российский самолет в Донецкой области
Киев • УНН
5 октября украинские силы сбили российский самолет над Донецкой областью. Обломки упали возле Константиновки, повредив несколько частных домов, но жертв и пострадавших нет.
Украинские военные сбили российский самолет в Донецкой области днем 5 октября. Это подтвердил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов Суспільному Донбасс, передает УНН.
"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", - Горбунов.
Добавим
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что уничтожен российский Су-34.
Контекст
Мониторинговые группы сообщали о "отминусованном" российском самолете Су-25 на востоке, информацию распространили в частности "Мариуполь.Сопротивление" и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.