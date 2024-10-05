Официально: украинские военные сбили российский самолет в Донецкой области

Украинские военные сбили российский самолет в Донецкой области днем 5 октября. Это подтвердил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов Суспільному Донбасс, передает УНН.

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", - Горбунов.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что уничтожен российский Су-34.

Контекст

Мониторинговые группы сообщали о "отминусованном" российском самолете Су-25 на востоке, информацию распространили в частности "Мариуполь.Сопротивление" и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.