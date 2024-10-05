У мережі повідомляють про "відмінусований" російський Су-25 - "Маріуполь.Спротив"
Київ • УНН
Моніторингові групи повідомляють про збитий російський літак Су-25 у Костянтинівці на Донеччині. Інформацію поширили "Маріуполь.Спротив" та радник мера Маріуполя, очікується офіційне підтвердження.
Моніторингові групи повідомляють про "відмінусований" російський літак Су-25 на сході, інформацію поширили зокрема "Маріуполь.Спротив" та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Про збитий російський літак на Донеччині повідомляють монітори: Су-25 впав у Костянтинівці. Чекаємо офіційної інформації", - написав "Маріуполь.Спротив".
Повідомлення поширив зокрема і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.