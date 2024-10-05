В сети сообщают об "отминусованном" российском Су-25 - "Мариуполь.Сопротивление"

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  120623 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  107271 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  100605 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  119612 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123529 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123895 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124304 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сети сообщают об "отминусованном" российском Су-25 - "Мариуполь.Сопротивление"

В сети сообщают об "отминусованном" российском Су-25 - "Мариуполь.Сопротивление"

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 09:31  •  5058 просмотра

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Мониторинговые группы сообщают о сбитом российском самолете Су-25 в Константиновке Донецкой области. Информацию распространили "Мариуполь.Сопротивление" и советник мэра Мариуполя, ожидается официальное подтверждение.

Мониторинговые группы сообщают о "отминусованном" российском самолете Су-25 на востоке, информацию распространили в частности "Мариуполь.Сопротивление" и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

"О сбитом российском самолете в Донецкой области сообщают мониторы: Су-25 упал в Константиновке. Ждем официальной информации", - написал "Мариуполь.Сопротивление".

Сообщение распространил в том числе и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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