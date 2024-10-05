В сети сообщают об "отминусованном" российском Су-25 - "Мариуполь.Сопротивление"
Киев • УНН
Мониторинговые группы сообщают о сбитом российском самолете Су-25 в Константиновке Донецкой области. Информацию распространили "Мариуполь.Сопротивление" и советник мэра Мариуполя, ожидается официальное подтверждение.
Мониторинговые группы сообщают о "отминусованном" российском самолете Су-25 на востоке, информацию распространили в частности "Мариуполь.Сопротивление" и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
"О сбитом российском самолете в Донецкой области сообщают мониторы: Су-25 упал в Константиновке. Ждем официальной информации", - написал "Мариуполь.Сопротивление".
Сообщение распространил в том числе и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.