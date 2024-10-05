Офіційно: українські військові збили російський літак на Донеччині

Українські військові збили російський літак на Донеччині вдень 5 жовтня. Це підтвердив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов Суспільному Донбас, передає УНН.

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", - Горбунов.

Додамо

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що знищено російський Су-34.

Контекст

Моніторингові групи повідомляли про "відмінусований" російський літак Су-25 на сході, інформацію поширили зокрема "Маріуполь.Спротив" та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.