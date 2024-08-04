Сегодня, в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Событие было основано указом президента в 2007 году, пишет УНН.

После обретения независимости в 1991 году на базе Военно-воздушных сил советского союза 17 марта 1992 года, в соответствии с директивой Начальника Главного штаба Вооруженных сил Украины, были созданы Военно-воздушные силы Украины.

На тот момент на территории Украины находилось 4 воздушные армии, 10 авиационных дивизий, 49 авиационных полков, 11 отдельных эскадрилий. По количественному показателю военная авиация Украины в 1992 году уступала лишь авиации Соединенных Штатов, России и Китая и была самой многочисленной в Европе.

Однако, не все летчики присягнули на верность Украине. Были случаи перегонов боевых самолетов в РФ.

5 апреля 1992 года были созданы войска Противовоздушной обороны Украины.

К сожалению, из-за плохого финансирования украинские ВВС и ПВО постепенно теряли свою боеспособность.

Из-за соглашений по разоружению, Украине пришлось избавиться от многих самолетов, в частности стратегической авиации.

В 2004 году, в рамках реформы, ВВС и ПВО были объединены в один род войск - Воздушные Силы ВСУ.

Первым командующим ВС ВСУ был назначен генерал-полковник Анатолий Торопчин.

Воздушные силы были фактически первыми, кто принял на себя вражеский удар, ведь авиация противника любой ценой пыталась установить свое господство в украинском небе.

Уже в первый же день вторжения наши летчики «приземлили» два самых современных российских Су-30СМ. Не отставали от них наши ракетчики и зенитчики.

С начала войны в небе над Украиной уничтожено 363 вражеских самолета, 326 вертолетов, 13057 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2410 крылатых ракет.

Истребительная авиация Воздушных Сил на вооружении самолеты Су-27 и МиГ-29, штурмовая - Су-25, бомбардировочная - Су-24 и Су-24М. Также, по данным СМИ, Украина уже начала получать самолеты F-16.

Подразделения противовоздушной обороны благодаря помощи западных партнеров теперь имеют на вооружении зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, Gepard, Patriot и SAMP-Т/MAMBA.

Командующим ВС ВСУ в настоящее время является генерал-лейтенант Николай Олещук.