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В рф атакован задействованный в производстве и модернизации военных самолетов Смоленский авиационный завод - ЦПД СНБО

В рф атакован задействованный в производстве и модернизации военных самолетов Смоленский авиационный завод - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

 • 5570 просмотра

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Смоленский авиационный завод, который участвует в производстве и модернизации военных самолетов рф, был атакован. Завод обеспечивает ремонт авиатехники и производит компоненты для российского оборонного комплекса.

В России атакован Смоленский авиационный завод, который участвует в производстве и модернизации военных самолетов рф, сообщил во вторник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

«Был атакован Смоленский авиационный завод. Он участвует в производстве и модернизации самолетов военного назначения, в частности штурмовиков Су-25. Также обеспечивает капитальный ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, что позволяет РФ сохранять боеспособность устаревших моделей самолетов», - написал Коваленко.

По его словам, этот завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса РФ, поставляя компоненты или принимая участие в кооперации для создания современных авиационных систем.

«Каждый удар по такому заводу будет разрушать способность России поддерживать собственную авиацию в боеспособном состоянии», - подчеркнул Коваленко.

Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях21.01.25, 04:23 • 55096 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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