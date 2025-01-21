В рф атакован задействованный в производстве и модернизации военных самолетов Смоленский авиационный завод - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Смоленский авиационный завод, который участвует в производстве и модернизации военных самолетов рф, был атакован. Завод обеспечивает ремонт авиатехники и производит компоненты для российского оборонного комплекса.
В России атакован Смоленский авиационный завод, который участвует в производстве и модернизации военных самолетов рф, сообщил во вторник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
«Был атакован Смоленский авиационный завод. Он участвует в производстве и модернизации самолетов военного назначения, в частности штурмовиков Су-25. Также обеспечивает капитальный ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, что позволяет РФ сохранять боеспособность устаревших моделей самолетов», - написал Коваленко.
По его словам, этот завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса РФ, поставляя компоненты или принимая участие в кооперации для создания современных авиационных систем.
«Каждый удар по такому заводу будет разрушать способность России поддерживать собственную авиацию в боеспособном состоянии», - подчеркнул Коваленко.
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