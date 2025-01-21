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У рф атаковано задіяний у виробництві і модернізації військових літаків Смоленський авіаційний завод - ЦПД РНБО

У рф атаковано задіяний у виробництві і модернізації військових літаків Смоленський авіаційний завод - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 41000 перегляди

Смоленський авіаційний завод, який бере участь у виробництві та модернізації військових літаків рф, був атакований. Завод забезпечує ремонт авіатехніки та виробляє компоненти для російського оборонного комплексу.

У росії атаковано Смоленський авіаційний завод, який бере участь у виробництві та модернізації військових літаків рф, повідомив у вівторок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

"Був атакований Смоленський авіаційний завод. Він бере участь у виробництві і модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25. Також забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє рф зберігати боєздатність застарілих моделей літаків", - написав Коваленко.

З його слів, цей завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу рф, постачаючи компоненти або приймаючи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.

"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані", - наголосив Коваленко.

Дрони атакували Смоленську область рф: місцева влада повідомляє про пошкодження21.01.25, 04:23 • 118424 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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