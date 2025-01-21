У рф атаковано задіяний у виробництві і модернізації військових літаків Смоленський авіаційний завод - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Смоленський авіаційний завод, який бере участь у виробництві та модернізації військових літаків рф, був атакований. Завод забезпечує ремонт авіатехніки та виробляє компоненти для російського оборонного комплексу.
У росії атаковано Смоленський авіаційний завод, який бере участь у виробництві та модернізації військових літаків рф, повідомив у вівторок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
"Був атакований Смоленський авіаційний завод. Він бере участь у виробництві і модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25. Також забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє рф зберігати боєздатність застарілих моделей літаків", - написав Коваленко.
З його слів, цей завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу рф, постачаючи компоненти або приймаючи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.
"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані", - наголосив Коваленко.
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