Дрони атакували Смоленську область рф: місцева влада повідомляє про пошкодження

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У Смоленській області рф зафіксовано атаку безпілотників, внаслідок якої пошкоджено будівлі та виникли пожежі. Місцеві телеграм-канали повідомляють про загоряння авіазаводу.

Безпілотники атакували об'єкти в Смоленській області росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал губернатора російського регіону Василя Анохіна та місцеві ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що у ніч проти 21 січня в Смоленській області росії пролунали вибухи. В районі міста фіксували безпілотники, працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

На землі та на дахах окремих будівель зафіксовані загоряння покрівлі внаслідок падіння уламків БПЛА. Також пошкоджено вікна житлових будинків. На місцях подій працюють оперативні служби

- йдеться у дописі Анохіна.

Він також написав про збільшення кількості фейкової інформації та "різних відео про нальоти БПЛА на об'єкти та житлові будинки Смоленської області". За його словами, такі публікації поширюються спеціально для "нагнітання паніки та дестабілізації ситуації". Анохін закликав довіряти лише офіційним джерелам та не розповсюджувати неперевірену інформацію.

Про загрозу атаки безпілотників у російському регіоні та роботу ППО в Смоленську Василь Анохін повідомив о 01:52 за місцевим часом.

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Між тим, телеграм-канали пишуть, що після атаки дронів загорівся Смоленський авіазавод.

Нагадаємо

У місті Лиски Воронезької області рф зафіксовано щонайменше 4 вибухи після атаки БПЛА. Один з безпілотників впав на територію нафтобази, спричинивши пожежу.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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