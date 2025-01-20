Безпілотники атакували НПЗ у російській Воронезькій області: пролунали вибухи
Київ • УНН
У місті Лиски Воронезької області рф зафіксовано щонайменше 4 вибухи після атаки БПЛА. Один з безпілотників впав на територію нафтобази, спричинивши пожежу.
Воронезьку область у рф атакували безпілотники, один з них впав на територію НПЗ, пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
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У рф жителі міста Лиски Воронезької області повідомили про звуки вибухів. Попередньо йде атака безпілотників.
За словами місцевих, було чути як мінімум 4 вибухи і видно заграву в районі нафтобази. Офіційної інформації наразі немає.
Додамо
Голова російської Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що в Ліскінському районі було виявлено, знищено та придушено декілька БПЛА. Внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння.
"Постраждалих немає. Пожежні та оперативні служби продовжать гасіння, як тільки це буде безпечно. Загрози населенню немає", - повідомив Гусєв.
Небезпека атаки БПЛА у регіоні зберігається.
Безпілотники атакували нафтобазу в бєлгородській області рф03.08.24, 06:45 • 32228 переглядiв