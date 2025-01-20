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Беспилотники атаковали НПЗ в российской Воронежской области: раздались взрывы

Киев  •  УНН

 • 2351 просмотра

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В городе Лиски Воронежской области рф зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва после атаки БПЛА. Один из беспилотников упал на территорию нефтебазы, вызвав пожар.

Воронежскую область в рф атаковали беспилотники, один из них упал на территорию НПЗ, раздались взрывы, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

В рф жители города Лиски Воронежской области сообщили о звуках взрывов. Предварительно идет атака беспилотников.

По словам местных, было слышно как минимум 4 взрыва и видно зарево в районе нефтебазы. Официальной информации пока нет.

Добавим

Глава российской Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Лискинском районе было обнаружено, уничтожено и подавлено несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.

"Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет", - сообщил Гусев.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Беспилотники атаковали нефтебазу в белгородской области рф03.08.24, 06:45 • 32101 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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