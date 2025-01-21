Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях

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В Смоленской области рф зафиксирована атака беспилотников, в результате которой повреждены здания и возникли пожары. Местные телеграм-каналы сообщают о возгорании авиазавода.

Беспилотники атаковали объекты в Смоленской области россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора российского региона Василия Анохина и местные СМИ.

Детали

Отмечается, что в ночь на 21 января в Смоленской области россии прогремели взрывы. В районе города фиксировали беспилотники, работали силы и средства противовоздушной обороны.

На земле и на крышах отдельных зданий зафиксированы возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов. На местах событий работают оперативные службы

- говорится в заметке Анохина.

Он также написал об увеличении количества фейковой информации и "различных видео о налетах БПЛА на объекты и жилые дома Смоленской области". По его словам, такие публикации распространяются специально для "нагнетания паники и дестабилизации ситуации". Анохин призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Об угрозе атаки беспилотников в российском регионе и работе ПВО в Смоленске Василий Анохин сообщил в 01:52 по местному времени.

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Между тем, телеграм-каналы пишут, что после атаки дронов загорелся Смоленский авиазавод.

Напомним

В городе Лиски Воронежской области рф зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва после атаки БПЛА. Один из беспилотников упал на территорию нефтебазы, вызвав пожар.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат

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