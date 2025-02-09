Украинские военные показали, что осталось от сбитого российского Су-25
Киев • УНН
28-я ОМБр и 57-й ОБ ТрО уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. От самолета осталось только обугленное железо с "фирменной зеткой" на оторванном крыле.
Украинские воины уничтожили российский Су-25. Все, что осталось от вражеского самолета - это лишь обугленное железо. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление 28 отдельной механизированной бригады (ОМБр) им. Рыцарей Зимнего Похода.
Детали
"Обугленное железо - все, что осталось от российской "сушки", - отметили военные.
Украинские разведчики сняли последствия удачной работы воинов зенитно-ракетного подразделения 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО, в результате которой был уничтожен российский Су-25.
"Фирменная "зетка", которой так гордятся оккупанты, на оторванном крыле и разбросанные в десятках метров куски железа. Эта красота настолько согревает душу, что от нее невозможно оторваться", - отметили в бригаде.
Напомним
В субботу, 08 февраля, 28-я отдельная механизированная бригада сообщила об уничтожении российского штурмовика Су-25 на Торецком направлении. Военные обещают предоставить видео подтверждение успешного поражения вражеского самолета.
За сутки на фронте произошло 125 боев, почти половина на Покровском направлении - Генштаб ВСУ08.02.25, 22:05 • 9035 просмотров