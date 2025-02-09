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Украину ждут три морозных ночи
18:26 • 67256 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 101519 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 105704 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 104200 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 119744 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

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7 февраля, 16:05 • 126978 просмотра

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Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127518 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные показали, что осталось от сбитого российского Су-25

Украинские военные показали, что осталось от сбитого российского Су-25

Киев  •  УНН

 • 7871 просмотра

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28-я ОМБр и 57-й ОБ ТрО уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. От самолета осталось только обугленное железо с "фирменной зеткой" на оторванном крыле.

Украинские воины уничтожили российский Су-25. Все, что осталось от вражеского самолета - это лишь обугленное железо. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление 28 отдельной механизированной бригады (ОМБр) им. Рыцарей Зимнего Похода.

Детали

"Обугленное железо - все, что осталось от российской "сушки", - отметили военные.

Украинские разведчики сняли последствия удачной работы воинов зенитно-ракетного подразделения 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО, в результате которой был уничтожен российский Су-25.

"Фирменная "зетка", которой так гордятся оккупанты, на оторванном крыле и разбросанные в десятках метров куски железа. Эта красота настолько согревает душу, что от нее невозможно оторваться", - отметили в бригаде.

Напомним

В субботу, 08 февраля, 28-я отдельная механизированная бригада сообщила об уничтожении российского штурмовика Су-25 на Торецком направлении. Военные обещают предоставить видео подтверждение успешного поражения вражеского самолета.  

За сутки на фронте произошло 125 боев, почти половина на Покровском направлении - Генштаб ВСУ08.02.25, 22:05 • 9035 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
sukhyi-su-25Су-25
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