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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки на фронте произошло 125 боев, почти половина на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

За сутки на фронте произошло 125 боев, почти половина на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Киев  •  УНН

 • 2178 просмотра

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За сутки произошло 125 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском направлении. На Торецком направлении сбит российский Су-25, а в операционной зоне на Курщине отбито 27 атак.

С начала суток, 08 февраля на фронте произошло 125 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении. В операционной зоне на Курщине украинские военные отбили 27 атак захватчиков, еще один бой продолжается. На Торецком направлении нашими защитниками был сбит российский самолет-штурмовик Су-25. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генштаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Telegram.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 08.02.2025 относительно российского вторжения, с начала этих суток на фронте зафиксировано 125 боевых столкновений.

российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, применив 93 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 992 дрона-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в заметке Генштаба ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. Враг нанес авиаудары по Большим Проходам и Липцам.

На Купянском направлении противник проводил восемь штурмов позиций наших защитников в районах Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак, а еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев неподалеку Нового, Новоегоровки и Ямполовки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Три атаки уже отбиты нашими защитниками, идет один бой.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боевых столкновения вблизи Часового Яра и Белой Горы, два - продолжаются до сих пор. Управляемыми авиационными бомбами враг атаковал Марково.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.

В настоящее время все атаки отбиты. Авиационным ударам подверглись Дружковка и Константиновка. Сегодня на направлении нашими защитниками был сбит российский самолет-штурмовик Су-25

- отчитывается Генштаб ВСУ.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 52 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лисовка, Покровск, Удачное, Надиевка, Преображенка и Шевченко. До сих пор продолжается семь боестолкновений. Под авиаударами противника оказались Васильевка, Гришино и Багатырь.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 243 оккупанта, 120 из них - безвозвратно. Также уничтожен 21 автомобиль, три антенны управления БПЛА, повреждены три танка, две боевые машины пехоты, две самоходные гаубицы врага

- пишет Генштаб ВСУ.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Константинополя. Девять атак уже отбито, три продолжаются. Враг нанес авиаудар в районе Разлива.

На Гуляйпольском направлении противник, при поддержке авиации, совершил одну атаку в направлении Новополя. Кроме того враг наносил авиационные удары по Гуляйполю, Степногорску и Новодаровке.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар по Ольговскому.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 27 атак российских захватчиков, еще один бой продолжается. Кроме этого, враг нанес 28 авиационных ударов, с применением 40 управляемых бомб, а также совершил 469 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

28-я отдельная механизированная бригада сообщила об уничтожении российского штурмовика Су-25 на Торецком направлении. Военные обещают предоставить видео подтверждения успешного поражения вражеского самолета.

Зеленский показал главе Военного комитета НАТО производство украинского дальнобойного оружия08.02.25, 19:12 • 26638 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война

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