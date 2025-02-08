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Зеленский показал главе Военного комитета НАТО производство украинского дальнобойного оружия

Зеленский показал главе Военного комитета НАТО производство украинского дальнобойного оружия

Киев  •  УНН

 • 1669 просмотра

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Президент Украины встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на предприятии ОПК. Обсудили подготовку к "Рамштайн", миссию NSATU и производство дальнобойных дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Вместе они посетили одно из предприятий ОПК, где ознакомились с производственными мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия, передает УНН со ссылкой на ОП.

Мы благодарны НАТО за поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения. Большое спасибо за вашу первую миссию и решение быть в Украине. Большое спасибо. Для нас это очень сильный сигнал от НАТО и профессионалов 

- сказал Зеленский.

Среди основных тем встречи - подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн" и оборонные потребности нашего государства. Президент отметил, что одним из главных приоритетов Украины является выполнение договоренностей Вашингтонского саммита НАТО по усилению украинской ПВО. Российский диктатор не хочет окончания войны, и только сильные позиции Украины и давление на Россию могут заставить государство-агрессора к установлению справедливого и длительного мира.

Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО: говорили о подготовке к "Рамштайн"08.02.25, 16:52 • 17117 просмотров

Отдельное внимание - операционному запуску миссии NSATU "Безопасность помощь и обучение для Украины". По словам Владимира Зеленского, Украина рассчитывает на конкретные результаты ее работы, в частности на усиление координации в предоставлении военной помощи.

Председатель Военного комитета НАТО заверил, что Североатлантический альянс настроен выполнить все свои обязательства, ведь считает Украину неотъемлемой частью трансатлантической оборонной архитектуры.

Послание, которое я хотел бы передать не только вам, но и всем, заключается в том, что НАТО на вашей стороне. Мы решительно настроены выполнять все наши обязательства и защищать все ценности и принципы, которые мы разделяем

 - добавил он.

Кроме того, Владимир Зеленский и Джузеппе Каво Драгоне обсудили продолжение военной помощи от государств - членов Альянса и прямые инвестиции в отечественное производство дальнобойных дронов по датской модели. На одном из предприятий ОПК они ознакомились с производственными мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия и пообщались с людьми, которые там работают.

Владимир Зеленский поблагодарил работников за службу государству и работу, которая ежедневно обеспечивает сильный результат и усиливает нашу армию оружием отечественного производства, а также отметил их государственными наградами.

Спасибо вам за вашу работу. Очень приятно, что есть что показать и оно не теоретическое, а есть ваш результат. Реальный результат, который нам помогает и которого очень боятся россияне, враги нашего государства. Очень приятно, что мы здесь присутствуем с нашими коллегами из НАТО. Очень приятно, когда они видят, какого высокого результата Украина во время войны достигла. Уровень отечественного производства во время войны очень высокий 

- сказал Президент.

Сырский встретился с главой Военного комитета НАТО. Говорили о потребностях ВСУ и переходе на корпусную систему08.02.25, 19:11 • 10286 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика

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