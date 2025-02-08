Зеленський показав голові Військового комітету НАТО виробництво української далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Разом вони відвідали одне з підприємств ОПК, де ознайомилися з виробничими потужностями й характеристиками української далекобійної зброї, передає УНН із посиланням на ОП.

Ми вдячні НАТО за підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Велике спасибі за вашу першу місію та рішення бути в Україні. Дуже дякую. Для нас це дуже сильний сигнал від НАТО і професіоналів – сказав Зеленський.

Серед основних тем зустрічі – підготовка до наступного засідання у форматі "Рамштайн" та оборонні потреби нашої держави. Президент зазначив, що одним із головних пріоритетів України є виконання домовленостей Вашингтонського саміту НАТО щодо посилення української ППО. Російський диктатор не хоче закінчення війни, і лише сильні позиції України та тиск на росію можуть примусити державу-агресорку до встановлення справедливого й тривалого миру.

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Окрема увага – операційному запуску місії NSATU "Безпекова допомога і навчання для України". За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує на конкретні результати її роботи, зокрема на посилення координації в наданні військової допомоги.

Голова Військового комітету НАТО запевнив, що Північноатлантичний альянс налаштований виконати всі свої зобовʼязання, адже вважає Україну невід’ємною частиною трансатлантичної оборонної архітектури.

Послання, яке я хотів би передати не лише вам, але й усім, полягає в тому, що НАТО на вашому боці. Ми рішуче налаштовані виконувати всі наші зобов’язання й захищати всі цінності та принципи, які ми поділяємо – додав він.

Крім того, Володимир Зеленський і Джузеппе Каво Драгоне обговорили продовження військової допомоги від держав – членів Альянсу та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів за данською моделлю. На одному з підприємств ОПК вони ознайомилися з виробничими потужностями й характеристиками української далекобійної зброї та поспілкувалися з людьми, які там працюють.

Володимир Зеленський подякував працівникам за службу державі й роботу, яка щодня забезпечує сильний результат і посилює нашу армію зброєю вітчизняного виробництва, а також відзначив їх державними нагородами.

Дякую вам за вашу роботу. Дуже приємно, що є що показати й воно не теоретичне, а є ваш результат. Реальний результат, який нам допомагає та якого дуже бояться росіяни, вороги нашої держави. Дуже приємно, що ми тут присутні з нашими колегами з НАТО. Дуже приємно, коли вони бачать, якого високого результату Україна в час війни досягла. Рівень вітчизняного виробництва під час війни дуже високий – сказав Президент.

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