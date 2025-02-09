Українські військові показали, що залишилось від збитого російського Су-25

Українські воїни знищили російський Су-25. Все, що залишилось від ворожого літака - це лише обвуглене залізяччя. Про це інформує УНН з посиланням на заяву 28 окремої механізованої бригади (ОМБр) ім. Лицарів Зимового Походу.

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"Обвуглене залізяччя - все, що лишилось від російської "сушки", - зазначили військові.

Українські розвідники зафільмували наслідки вдалої роботи воїнів зенітно-ракетного підрозділу 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО, в результаті якої був знищений російський Су-25.

"Фірмова "зетка", якою так пишаються окупанти, на відірваному крилі та розкидані в десятках метрів шматки заліза. Ця краса настільки зігріває душу, що від неї неможливо відірватись", - наголосили в бригаді.

Нагадаємо

В суботу, 08 лютого, 28-ма окрема механізована бригада повідомила про знищення російського штурмовика Су-25 на Торецькому напрямку. Військові обіцяють надати відео підтвердження успішного ураження ворожого літака.

За добу на фронті відбулося 125 боїв, майже половина на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ