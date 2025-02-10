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россияне шесть раз пытались установить свои флаги в Торецке - чем все закончилось

Киев  •  УНН

 • 6841 просмотра

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В Торецке оккупанты пытались установить российские флаги для пропагандистских видео, но все попытки были сорваны украинскими дронами. Также под городом был сбит вражеский Су-25.

В Торецке в Донецкой области российские оккупанты шесть раз пытались установить флаги страны-агрессора, и в результате работы дронов украинских воинов российские триколоры были уничтожены вместе с "знаменосцами". Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" в понедельник, передает УНН.

Детали

Сообщается, что на Краматорском и Торецком направлениях российские войска при поддержке артиллерии и БПЛА различных типов продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке Часового Яра, Торецка и в районе Щербиновки.

В Торецке, с целью создания соответствующей картинки для российских пропагандистских телеканалов и медиа, оккупанты шесть раз пытались установить флаги страны-агрессора на разных локациях. В результате работы наших операторов БПЛА российские флаги-триколоры были уничтожены вместе с "знаменосцами"

- говорится в сообщении ОСГВ «Хортица» в Telegram.

Один из случаев показал в распространенном видео первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в соцсетях.

Кроме того, сообщается, что на Купянском направлении враг штурмовал позиции украинских войск вблизи Петропавловки и Загрызово: успеха не имел. Для доставки штурмовых групп в районе Новой Кругляковки противник применил бронетехнику. В результате огневого поражения, как указано, две ББМ оккупантов были повреждены, а десант уничтожен.

В районе Двуречной противник трижды пытался переправить свой личный состав через реку Оскол. Попытки оккупантов были обнаружены заблаговременно, нанесено огневое поражение, плавсредства захватчиков ликвидированы вместе личным составом

- отметили в ОСГВ «Хортица».

рф пытается создать плацдарм возле Двухлетней, там зона активных боев – спикер ОСУВ "Хортица"06.02.25, 09:59 • 24990 просмотров

На Покровском направлении, как сообщается, под покровом тумана, для доставки штурмовых групп в направлении на Улаклы, враг пытался применить бронетехнику. В результате огневого поражения, как указано, несколько ББМ противника было повреждено, техника вернулась в исходный район.

На Новопавловском направлении враг, как указано, продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. "Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике", - отметили в ОСГВ "Хортица".

"Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - отметили в ОСГВ "Хортица".

Дополнение

В окрестностях Торецка сбили из ПЗРК "Игла" вражеский самолет Су-25. Вражеский вертолет Ми-8, который прилетел на помощь, также был атакован дронами, в результате чего оставил своих и вернулся обратно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
toretskТорецк
mi-8Ми-8
sukhyi-su-25Су-25
donetskДонецк

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