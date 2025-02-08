Не лише Су-25: під удар українських захисників також потрапив ворожий Мі-8

Зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО на околицях Торецька збили із ПЗРК "Ігла" ворожий літак Су-25. Прилетівший на допомогу вертоліт Мі-8 також був атакований дронами, внаслідок чого залишив своїх та повернуся назад. Про це йдеться в Telegram-каналі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, передає УНН.

На околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО "Іглою" відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача - наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити - повідомили військові.

Повідомляється, що у результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту.

"Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий. Мабуть не русскій, бо як відомо: "русскіє своїх не кидають." Кого кинули – той не свій", - додали військові.

Нагадаємо

Українські воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25 на Торецькому напрямку.