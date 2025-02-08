Не только Су-25: под удар украинских защитников также попал вражеский Ми-8
Киев • УНН
Зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО сбило российский Су-25 из ПЗРК «Игла» возле Торецка. Вражеский Ми-8, прилетевший эвакуировать пилота, был атакован украинскими дронами и вынужден отступить.
Сводное зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО в окрестностях Торецка сбили из ПЗРК "Игла" вражеский самолет Су-25. Прилетевший на помощь вертолет Ми-8 также был атакован дронами, в результате чего оставил своих и вернулся обратно. Об этом говорится в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, передает УНН.
В окрестностях Торецка сводное зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО "Иглой" отправило российский Су-25 на вечную стоянку. Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача - наши расчеты FPV операторов R.V. и ББпС не дали ему это сделать
Сообщается, что в результате вертолет, хромая, вернулся обратно и требует немалого ремонта.
"Пилот вражеского Су-25, остался брошенным. Видимо, не русский, потому что, как известно: "русские своих не бросают." Кого бросили - тот не свой", - добавили военные.
Напомним
Украинские воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25 на Торецком направлении.