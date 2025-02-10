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росіяни шість разів намагались встановити свої прапори в Торецьку - чим все закінчилося

Київ • УНН

 • 23459 перегляди

У Торецьку окупанти намагалися встановити російські прапори для пропагандистських відео, але всі спроби були зірвані українськими дронами. Також під містом було збито ворожий Су-25.

У Торецьку в Донецькій області російські окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора, та в результаті роботи дронів українських воїнів російські триколори були знищені разом з "прапороносцями". Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" у понеділок, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що на Краматорському та Торецькому напрямках російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки.

У Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. У результаті роботи наших операторів БПЛА російські прапори-триколори були знищені разом з "прапороносцями"

- ідеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" у Telegram.

Одну з випадків показав у поширеному відео перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у соцмережах.

Окрім того, повідомляється, що на Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції українських військ поблизу Петропавлівки та Загризового: успіху не мав. Для доставки штурмових груп в районі Нової Кругляківки противник застосував бронетехніку. У результаті вогневого ураження, як вказано, дві ББМ окупантів було пошкоджено, а десант знищено.

У районі Дворічної противник тричі намагався переправити свій особовий склад через річку Оскіл. Спроби окупантів були виявлені завчасно, нанесено вогневе ураження, плавзасоби загарбників ліквідовано разом особовим складом

- зазначили в ОСУВ "Хортиця".

рф намагається створити плацдарм біля Дворічної, там зона активних боїв – речник ОСУВ "Хортиця"06.02.25, 09:59 • 25878 переглядiв

На Покровському напрямку, як повідомляється, під покровом туману, для доставки штурмових груп в напрямку на Улакли, ворог намагався застосувати бронетехніку. У результаті вогневого ураження, як вказано, кілька ББМ противника було пошкоджено, техніка повернулася у вихідний район.

На Новопавлівському напрямку ворог, як вказано, продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. "Українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

"Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Доповнення

На околицях Торецька збили із ПЗРК "Ігла" ворожий літак Су-25. Ворожий вертоліт Мі-8, який прилетів на допомогу, також був атакований дронами, внаслідок чого залишив своїх та повернуся назад.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
toretskТорецьк
mi-8Мі-8
sukhyi-su-25Су-25
donetskДонецьк

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