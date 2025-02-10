росіяни шість разів намагались встановити свої прапори в Торецьку - чим все закінчилося
Київ • УНН
У Торецьку окупанти намагалися встановити російські прапори для пропагандистських відео, але всі спроби були зірвані українськими дронами. Також під містом було збито ворожий Су-25.
У Торецьку в Донецькій області російські окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора, та в результаті роботи дронів українських воїнів російські триколори були знищені разом з "прапороносцями". Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" у понеділок, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що на Краматорському та Торецькому напрямках російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки.
У Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. У результаті роботи наших операторів БПЛА російські прапори-триколори були знищені разом з "прапороносцями"
Одну з випадків показав у поширеному відео перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у соцмережах.
Окрім того, повідомляється, що на Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції українських військ поблизу Петропавлівки та Загризового: успіху не мав. Для доставки штурмових груп в районі Нової Кругляківки противник застосував бронетехніку. У результаті вогневого ураження, як вказано, дві ББМ окупантів було пошкоджено, а десант знищено.
У районі Дворічної противник тричі намагався переправити свій особовий склад через річку Оскіл. Спроби окупантів були виявлені завчасно, нанесено вогневе ураження, плавзасоби загарбників ліквідовано разом особовим складом
рф намагається створити плацдарм біля Дворічної, там зона активних боїв – речник ОСУВ "Хортиця"06.02.25, 09:59 • 25878 переглядiв
На Покровському напрямку, як повідомляється, під покровом туману, для доставки штурмових груп в напрямку на Улакли, ворог намагався застосувати бронетехніку. У результаті вогневого ураження, як вказано, кілька ББМ противника було пошкоджено, техніка повернулася у вихідний район.
На Новопавлівському напрямку ворог, як вказано, продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. "Українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".
"Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".
Доповнення
На околицях Торецька збили із ПЗРК "Ігла" ворожий літак Су-25. Ворожий вертоліт Мі-8, який прилетів на допомогу, також був атакований дронами, внаслідок чого залишив своїх та повернуся назад.