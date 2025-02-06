рф намагається створити плацдарм біля Дворічної, там зона активних боїв – речник ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Окупанти намагаються закріпитися в районі Дворічної на Харківщині, використовуючи малі плавзасоби для доставки військ. За словами речника "Хортиці", ворог не має там стабільного плацдарму.
Російські окупанти намагаються закріпитися в районі Дворічної на Харківщині - це зона активних боїв. Там ворог пробує створити плацдарм.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
На запитання, чи може він підтвердити, що росіяни розширюють плацдарм й закріплюються на правому березі річки Оскіл, Трегубов відповів:
Вони намагаються закріпитися в районі Дворічної, але звідки їх як раз вибивають – це зона активних боїв. Вони намагаються створити там плацдарм. Вони зазвичай доправляють туди особовий склад малими плавзасобами й ці малі плавзасоби самі по собі під вогнем
Тому за його словами, росіяни не можуть ефективно поповнювати свій особовий склад і зазнають атак.
На скільки успішні там дії та протидії, я поки казати не буду. Але, ні, ми не можемо сказати, що в них там є стабільний плацдарм
Доповнення
5 лютого аналітичний проєкт DeepState заявляв, що противник по суті зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл.