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рф намагається створити плацдарм біля Дворічної, там зона активних боїв – речник ОСУВ "Хортиця"

рф намагається створити плацдарм біля Дворічної, там зона активних боїв – речник ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 25878 перегляди

Окупанти намагаються закріпитися в районі Дворічної на Харківщині, використовуючи малі плавзасоби для доставки військ. За словами речника "Хортиці", ворог не має там стабільного плацдарму.

Російські окупанти намагаються закріпитися в районі Дворічної на Харківщині - це зона активних боїв. Там ворог пробує створити  плацдарм. 

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.  

На запитання, чи може він підтвердити, що росіяни розширюють плацдарм й закріплюються на правому березі річки Оскіл, Трегубов відповів:

Вони намагаються закріпитися в районі Дворічної, але звідки їх як раз вибивають – це зона активних боїв. Вони намагаються створити там плацдарм. Вони зазвичай доправляють туди особовий склад малими плавзасобами й ці малі плавзасоби самі по собі під вогнем

Тому за його словами, росіяни не можуть ефективно поповнювати свій особовий склад і зазнають атак.

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На скільки успішні там дії та протидії, я поки казати не буду. Але, ні, ми не можемо сказати, що в них там є стабільний плацдарм

- заявив Трегубов.

Доповнення  

5 лютого аналітичний проєкт DeepState заявляв, що противник по суті зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
kharkivХарків

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