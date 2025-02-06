рф намагається створити плацдарм біля Дворічної, там зона активних боїв – речник ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти намагаються закріпитися в районі Дворічної на Харківщині - це зона активних боїв. Там ворог пробує створити плацдарм.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання, чи може він підтвердити, що росіяни розширюють плацдарм й закріплюються на правому березі річки Оскіл, Трегубов відповів:

Вони намагаються закріпитися в районі Дворічної, але звідки їх як раз вибивають – це зона активних боїв. Вони намагаються створити там плацдарм. Вони зазвичай доправляють туди особовий склад малими плавзасобами й ці малі плавзасоби самі по собі під вогнем

Тому за його словами, росіяни не можуть ефективно поповнювати свій особовий склад і зазнають атак.

На скільки успішні там дії та протидії, я поки казати не буду. Але, ні, ми не можемо сказати, що в них там є стабільний плацдарм