рф пытается создать плацдарм возле Двухлетней, там зона активных боев – спикер ОСУВ "Хортица"

Российские оккупанты пытаются закрепиться в районе Двуречной на Харьковщине - это зона активных боев. Там враг пытается создать плацдарм.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, может ли он подтвердить, что россияне расширяют плацдарм и закрепляются на правом берегу реки Оскол, Трегубов ответил:

Они пытаются закрепиться в районе Двуречной, но откуда их как раз выбивают - это зона активных боев. Они пытаются создать там плацдарм. Они обычно доставляют туда личный состав малыми плавсредствами и эти малые плавсредства сами по себе под огнем

Поэтому по его словам, россияне не могут эффективно пополнять свой личный состав и подвергаются атакам.

На сколько успешны там действия и противодействия, я пока говорить не буду. Но, нет, мы не можем сказать, что у них там есть стабильный плацдарм - заявил Трегубов.

Дополнение

5 февраля аналитический проект DeepState заявлял, что противник по сути смог образовать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.