рф пытается создать плацдарм возле Двухлетней, там зона активных боев – спикер ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
Оккупанты пытаются закрепиться в районе Двуречной на Харьковщине, используя малые плавсредства для доставки войск. По словам представителя «Хортицы», враг не имеет там стабильного плацдарма.
Российские оккупанты пытаются закрепиться в районе Двуречной на Харьковщине - это зона активных боев. Там враг пытается создать плацдарм.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
На вопрос, может ли он подтвердить, что россияне расширяют плацдарм и закрепляются на правом берегу реки Оскол, Трегубов ответил:
Они пытаются закрепиться в районе Двуречной, но откуда их как раз выбивают - это зона активных боев. Они пытаются создать там плацдарм. Они обычно доставляют туда личный состав малыми плавсредствами и эти малые плавсредства сами по себе под огнем
Поэтому по его словам, россияне не могут эффективно пополнять свой личный состав и подвергаются атакам.
На сколько успешны там действия и противодействия, я пока говорить не буду. Но, нет, мы не можем сказать, что у них там есть стабильный плацдарм
Дополнение
5 февраля аналитический проект DeepState заявлял, что противник по сути смог образовать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.