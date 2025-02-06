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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф пытается создать плацдарм возле Двухлетней, там зона активных боев – спикер ОСУВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 12223 просмотра

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Оккупанты пытаются закрепиться в районе Двуречной на Харьковщине, используя малые плавсредства для доставки войск. По словам представителя «Хортицы», враг не имеет там стабильного плацдарма.

Российские оккупанты пытаются закрепиться в районе Двуречной на Харьковщине - это зона активных боев. Там враг пытается создать  плацдарм. 

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.  

На вопрос, может ли он подтвердить, что россияне расширяют плацдарм и закрепляются на правом берегу реки Оскол, Трегубов ответил:

Они пытаются закрепиться в районе Двуречной, но откуда их как раз выбивают - это зона активных боев. Они пытаются создать там плацдарм. Они обычно доставляют туда личный состав малыми плавсредствами и эти малые плавсредства сами по себе под огнем

Поэтому по его словам, россияне не могут эффективно пополнять свой личный состав и подвергаются атакам.

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На сколько успешны там действия и противодействия, я пока говорить не буду. Но, нет, мы не можем сказать, что у них там есть стабильный плацдарм

- заявил Трегубов.

Дополнение  

5 февраля аналитический проект DeepState заявлял, что противник по сути смог образовать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
kharkivХарьков

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