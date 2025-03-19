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Обойдет вражеские РЭБ и выполнит сверхсложные задачи: об уникальном беспилотнике Raybird рассказали в Минобороны

Киев • УНН

 • 30274 просмотра

Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5.5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.

Обойдет вражеские РЭБ и выполнит сверхсложные задачи: об уникальном беспилотнике Raybird рассказали в Минобороны

Маленький самолет отечественной разработки может выполнять разведку с высоты до 5.5 км, преодолевая вражеские ПВО и РЭБ на пути в несколько тысяч километров.

Передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Беспилотные авиационные комплексы (БпАК) стали неотъемлемой частью разведки. На фронте активно применяются отечественные разработки. Среди них – БпАК Raybird (среди военных более известный как ACS-3) - говорится в материале военного ведомства.

Согласно официальным характеристикам:

Украинский Raybird - это самолет-разведчик, который может находиться в небе до 28 часов и преодолевать расстояние до 2 500 км. Он имеет большой боевой опыт в более чем 350 000 часов боевых вылетов. Сейчас речь идет о десятках миссий ежедневно. Маленький самолет способен обходить вражеские системы ПВО и зоны активной работы РЭБ, а также проводить качественную визуальную разведку с высоты до 5.5 км.

Среди прочего в рассказе, который опубликовало военное министерство, указывается, что самолет имеет уникальную лазерную систему наведения.

Лазерное целеуказание работает на достаточно далеком расстоянии от цели, чтобы осуществить ее точное поражение и при этом сохранить борт-носитель системы.

- пишет Минобороны.

В общем, среди полезной нагрузки перечисляются следующие компоненты:

  • гиростабилизированные мультисенсорные подвесы с лазерным целеуказателем;
    • фотокамеры;
      • радары с синтезированной апертурой (SAR);
        • барражирующие боеприпасы различных типов.
          • FPV-коптеры

            Напомним

            Минобороны и Госспецсвязи закупили более 1,5 млн дронов в 2024 году. В 2025 году планируется увеличить количество БПЛА до 4,5 млн единиц.

            F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года14.02.25, 15:51 • 374777 просмотров

            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

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