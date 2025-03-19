Обійде ворожі РЕБ та виконає надскладні завдання: про унікальний безпілотник Raybird розповіли у Міноборони
Київ • УНН
Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5.5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.
Маленький літак вітчизняної розробки може виконувати розвідку з висоти до 5.5 км, долаючи ворожі ППО і РЕБ на шляху у декілька тисяч кілометрів.
Передає УНН із посиланням на Міністерство оборони України.
Безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) стали невід’ємною частиною розвідки. На фронті активно застосовуються вітчизняні розробки. Серед них – БпАК Raybird (серед військових більш відомий як ACS-3) - ідеться у матеріалі військового відомства.
Згідно з офіційними характеристиками:
Український Raybird -це літак-розвідник, який може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Він має великий бойовий досвід у більше ніж 350 000 годин бойових вильотів. Наразі ідеться про десятки місій щодня. Маленький літак здатен обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, а також проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5.5 км.
Серед іншого у розповіді, яку опублікувало військове міністерство, вказується, що літак має унікальну лазерну систему наведення.
Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи.
Загалом, серед корисного навантаження перелічуються наступні компоненти:
- гіростабілізовані мультисенсорні підвіси з лазерним цілевказівником;
- фотокамери;
- радари із синтезованою апертурою (SAR);
- баражуючі боєприпаси різних типів.
- FPV-коптери
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