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Обійде ворожі РЕБ та виконає надскладні завдання: про унікальний безпілотник Raybird розповіли у Міноборони

Київ • УНН

 • 30319 перегляди

Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5.5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.

Обійде ворожі РЕБ та виконає надскладні завдання: про унікальний безпілотник Raybird розповіли у Міноборони

Маленький літак вітчизняної розробки може виконувати розвідку з висоти до 5.5 км, долаючи ворожі ППО і РЕБ на шляху у декілька тисяч кілометрів.

Передає УНН із посиланням на Міністерство оборони України.

Безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) стали невід’ємною частиною розвідки. На фронті активно застосовуються вітчизняні розробки. Серед них – БпАК Raybird (серед військових більш відомий як ACS-3) - ідеться у матеріалі військового відомства. 

Згідно з офіційними характеристиками:

Український Raybird -це літак-розвідник, який може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Він має великий бойовий досвід у більше ніж 350 000 годин бойових вильотів. Наразі ідеться про десятки місій щодня. Маленький літак здатен обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, а також проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5.5 км.

Серед іншого у розповіді, яку опублікувало військове міністерство, вказується, що літак має унікальну лазерну систему наведення.

Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи.

- пише Міноборони.

Загалом, серед корисного навантаження перелічуються наступні компоненти:

  • гіростабілізовані мультисенсорні підвіси з лазерним цілевказівником;
    • фотокамери;
      • радари із синтезованою апертурою (SAR);
        • баражуючі боєприпаси різних типів.
          • FPV-коптери

            Нагадаємо

            Міноборони та Держспецзв'язок закупили понад 1,5 млн дронів у 2024 році. У 2025 році планується збільшити кількість БПЛА до 4,5 млн одиниць.

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            Ігор Тележніков

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