Обійде ворожі РЕБ та виконає надскладні завдання: про унікальний безпілотник Raybird розповіли у Міноборони

Маленький літак вітчизняної розробки може виконувати розвідку з висоти до 5.5 км, долаючи ворожі ППО і РЕБ на шляху у декілька тисяч кілометрів.

Передає УНН із посиланням на Міністерство оборони України.

Безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) стали невід’ємною частиною розвідки. На фронті активно застосовуються вітчизняні розробки. Серед них – БпАК Raybird (серед військових більш відомий як ACS-3) - ідеться у матеріалі військового відомства.

Згідно з офіційними характеристиками:

Український Raybird -це літак-розвідник, який може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Він має великий бойовий досвід у більше ніж 350 000 годин бойових вильотів. Наразі ідеться про десятки місій щодня. Маленький літак здатен обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, а також проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5.5 км.

Серед іншого у розповіді, яку опублікувало військове міністерство, вказується, що літак має унікальну лазерну систему наведення.

Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи.