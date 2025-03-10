Україна планує збільшити кількість дронів для ЗСУ до 4,5 млн у 2025 році
Київ • УНН
Міноборони та Держспецзв'язок закупили понад 1,5 млн дронів у 2024 році. У 2025 році планується збільшити кількість БПЛА до 4,5 млн одиниць.
Продовжує зростати кількість безпілотних літальних апаратів, які постачаються у підрозділи Збройних сил України. За результатами 2024 року Міноборони та Держспецзв'язку закупили понад 1.5 млн дронів; у 2025 році планується значене збільшення.
Передає УНН із посиланням пресслужбу Міністерства оборони України.
Спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів, зазначив директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський.
У 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів; за результатами 2024 року ми разом із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України закупили понад 1.5 млн дронів. .. Цього року цифри будуть ще більшими
Звертаючись до попередніх цифр, він зазначив, що 96% суми (мається на увазі 2023 та 2024 років - ред) були сплачені українським виробникам та постачальникам. Це мало позитивний ефект на розвиток української галузі виробництва БПЛА, додає фахівець.
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