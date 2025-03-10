Україна планує збільшити кількість дронів для ЗСУ до 4,5 млн у 2025 році

Продовжує зростати кількість безпілотних літальних апаратів, які постачаються у підрозділи Збройних сил України. За результатами 2024 року Міноборони та Держспецзв'язку закупили понад 1.5 млн дронів; у 2025 році планується значене збільшення.

Передає УНН із посиланням пресслужбу Міністерства оборони України.

Спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів, зазначив директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський.

У 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів; за результатами 2024 року ми разом із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України закупили понад 1.5 млн дронів. .. Цього року цифри будуть ще більшими – розповів представник Департаменту закупівель.

Звертаючись до попередніх цифр, він зазначив, що 96% суми (мається на увазі 2023 та 2024 років - ред) були сплачені українським виробникам та постачальникам. Це мало позитивний ефект на розвиток української галузі виробництва БПЛА, додає фахівець.

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